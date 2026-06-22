В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования.

Абонементы могут оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство и действовать в пределах города или нескольких парковочных зон.

Реализация инициативы позволит снизить количество штрафов и жалоб, а также сделать парковочные сервисы более удобными для регулярных пользователей.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязанности предусматривать месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования", - сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что такой абонемент может оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство, действовать в пределах города, парковочной зоны либо нескольких зон.

Парламентарии отметили, что стоимость и территория действия абонемента могут определяться регионом или муниципалитетом с учетом транспортной ситуации, уровня спроса и задач регулирования парковочного пространства.