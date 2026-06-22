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В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку - РИА Новости, 22.06.2026
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17:33 22.06.2026
В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку

В ГД предложили ввести во всех городах месячные абонементы на платную парковку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПаркинг
Паркинг - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования.
  • Абонементы могут оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство и действовать в пределах города или нескольких парковочных зон.
  • Реализация инициативы позволит снизить количество штрафов и жалоб, а также сделать парковочные сервисы более удобными для регулярных пользователей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязанности предусматривать месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что такой абонемент может оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство, действовать в пределах города, парковочной зоны либо нескольких зон.
Парламентарии отметили, что стоимость и территория действия абонемента могут определяться регионом или муниципалитетом с учетом транспортной ситуации, уровня спроса и задач регулирования парковочного пространства.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты, уменьшить число жалоб и судебных споров, повысить предсказуемость расходов, обеспечить более стабильное поступление платы за пользование парковкой, а также сделать городские парковочные сервисы более удобными и понятными для регулярных пользователей.
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