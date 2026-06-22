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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря - РИА Новости, 22.06.2026
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14:04 22.06.2026
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря

В Госдуме хотят ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря.
  • Проект предполагает расширение перечня социальных налоговых вычетов, включив в него расходы на приобретение путевок и оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей, даже без образовательной программы.
  • Авторы проекта считают, что его принятие будет способствовать снижению финансовой нагрузки на семьи и расширению доступности детского отдыха.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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По словам депутатов, действующее регулирование позволяет получить вычет по расходам на обучение ребенка только при наличии образовательной составляющей.
"Проектом федерального закона… предлагается дополнить перечень социальных налоговых вычетов новым вычетом по расходам налогоплательщика на приобретение путевок (курсовок) и (или) оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что проект позволит получить социальный налоговый вычет не только за поездки в лагеря с образовательной программой, но и за обычный отдых и оздоровление ребенка в организациях, включенных в региональный реестр.
Согласно проекту, в состав расходов, учитываемых для вычета, могут войти: проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также доставка ребенка к месту отдыха и обратно, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки или договором.
По мнению авторов, принятие проекта будет способствовать снижению финансовой нагрузки на семьи, расширению доступности детского отдыха, повышению прозрачности расчетов в указанной сфере, а также дополнительному стимулированию родителей выбирать организации, включенные в региональные реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.
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