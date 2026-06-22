Бессент рассказал о послаблениях в отношении иранской нефти

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии, заявил глава минфина США Скотт Бессент.

Ранее в понедельник управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа 2026 года операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.