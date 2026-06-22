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Бессент рассказал о послаблениях в отношении иранской нефти - РИА Новости, 22.06.2026
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16:43 22.06.2026
Бессент рассказал о послаблениях в отношении иранской нефти

Бессент: послабления для иранской нефти возможны из-за успеха переговоров с США

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
  • Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа 2026 года операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
Ранее в понедельник управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа 2026 года операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.
"В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии... Министерство финансов выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти", - написал Бессент в соцсети X.
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