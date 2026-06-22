Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракт на железной дороге в Подмосковье.
- Задержанные планировали взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания пособников украинских спецслужб, собиравшихся взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами в Подмосковье.
На видео показаны кадры задержания.
"По заданию спецслужб Украины должен был разложить взрывное устройство на этом участке дороги и подорвать во время прохождения цистерн с топливом", - признался один из задержанных, показывая на пути.
По информации ФСБ, задержаны два гражданина РФ, по заданию украинских спецслужб готовивших теракт на железной дороге в Подмосковье. Злоумышленники хотели взорвать состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.
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