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ФСБ показала видео задержания пособников украинских спецслужб - РИА Новости, 22.06.2026
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20:35 22.06.2026
ФСБ показала видео задержания пособников украинских спецслужб

ФСБ показала видео задержания пособников Киева, готовивших взрыв ж/д состава

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракт на железной дороге в Подмосковье.
  • Задержанные планировали взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания пособников украинских спецслужб, собиравшихся взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами в Подмосковье.
На видео показаны кадры задержания.
"По заданию спецслужб Украины должен был разложить взрывное устройство на этом участке дороги и подорвать во время прохождения цистерн с топливом", - признался один из задержанных, показывая на пути.
По информации ФСБ, задержаны два гражданина РФ, по заданию украинских спецслужб готовивших теракт на железной дороге в Подмосковье. Злоумышленники хотели взорвать состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.
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