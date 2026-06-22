ФСБ: пособники Киева хотели взорвать ж/д состав в Подмосковье

"Установлено, что злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта на участке железной дороги московского региона посредством подрыва железнодорожного состава, перевозящего горюче-смазочные материалы. В этих целях они провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва", - говорится в сообщении.