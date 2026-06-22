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ФСБ: пособники Киева хотели взорвать ж/д состав в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2026
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20:05 22.06.2026
ФСБ: пособники Киева хотели взорвать ж/д состав в Подмосковье

ФСБ: пособники Киева хотели взорвать ж/д состав с горюче-смазочными материалами

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье задержаны два гражданина России, готовивших теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб.
  • Злоумышленники планировали взорвать железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пособники украинских спецслужб хотели взорвать в Подмосковье железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы, сообщили в ФСБ России.
По информации ФСБ, задержаны два гражданина РФ, по заданию украинских спецслужб готовивших теракт на железной дороге в Подмосковье.
"Установлено, что злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта на участке железной дороги московского региона посредством подрыва железнодорожного состава, перевозящего горюче-смазочные материалы. В этих целях они провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Россия
 
 
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