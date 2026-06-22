ФСБ задержала двух агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье

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"Установлено, что злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения террористического акта на участке железной дороги Московского региона", — говорится в публикации.