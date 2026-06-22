ФСБ задержала двух агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержаны двое россиян, готовивших теракт в Подмосковье по заданию Киева.
- Злоумышленники планировали подорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силовики задержали двух россиян, готовивших теракт в Подмосковье по заданию Киева, сообщил ЦОС ФСБ.
«
"Установлено, что злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения террористического акта на участке железной дороги Московского региона", — говорится в публикации.
Пособники Киева должны были подорвать железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы. Для этого они разведали пути и подобрали удобное место, чтобы заложить взрывчатку.
Один из задержанных признался, что должен был привести в действие взрывное устройство во время прохождения цистерн с топливом.
ФСБ задержала агента Киева в Воронеже
Вчера, 09:46