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ФСБ задержала двух агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2026
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20:01 22.06.2026 (обновлено: 20:36 22.06.2026)
ФСБ задержала двух агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье

ФСБ: задержаны двое россиян, готовивших теракт на железной дороге в Подмосковье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержаны двое россиян, готовивших теракт в Подмосковье по заданию Киева.
  • Злоумышленники планировали подорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силовики задержали двух россиян, готовивших теракт в Подмосковье по заданию Киева, сообщил ЦОС ФСБ.
«

"Установлено, что злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения террористического акта на участке железной дороги Московского региона", — говорится в публикации.

Пособники Киева должны были подорвать железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы. Для этого они разведали пути и подобрали удобное место, чтобы заложить взрывчатку.
Один из задержанных признался, что должен был привести в действие взрывное устройство во время прохождения цистерн с топливом.
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