ФСБ задержала агента Киева в Воронеже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронеже задержан гражданин России, причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины.
- Задержанный участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе и работал в украинских мошеннических колл-центрах.
- Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), обвиняемый заключен под стражу и признал вину.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Агент украинских спецслужб задержан в Воронеже, он организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
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"В городе Воронеже задержан гражданин России, 2005 г.р., причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант в Telegram был завербован украинскими спецслужбами. По заданию куратора за материальное вознаграждение "он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении граждан России".
У задержанного изъят смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), по решению суда он заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.