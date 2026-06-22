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Управление цифровой трансформацией стало темой IT-форума в Югре - РИА Новости, 22.06.2026
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14:06 22.06.2026

Управление цифровой трансформацией стало темой IT-форума в Югре

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. Глобальное управление цифровой трансформацией стало ключевой темой международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент информационных технологий региона.
"XVII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС завершил работу в Ханты-Мансийске. Ключевой темой этого года стало глобальное управление цифровой трансформацией. Выступая на главной пленарной сессии, губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что задача региональных и федеральных властей — создавать условия для развития конкурентоспособных отечественных IT-сервисов", - говорится в сообщении.
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Организатором форума выступает правительство Югры, он проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и поддержке федеральных министерств и ведомств. В этом году его участниками стали около 5 тысяч человек из 43 регионов России и 40 государств, причем представители 23 стран присутствовали очно. Деловая программа включала более 50 мероприятий.
При обсуждении глобального управления цифровой трансформацией участники дискутировали на темы от практического применения ИИ-инструментов в промышленности до правового регулирования и защиты интеллектуальной собственности в условиях цифровизации.
"Необходимо трезво оценивать, где и как современные технологии действительно нужны. Недопустимо внедрять искусственный интеллект или любую другую технологию только ради факта внедрения. Должны быть очевидные экономические и социальные эффекты — тот результат, который работает на развитие Югры и улучшение качества жизни людей", — сказал замгубернатора Югры Павел Ципорин, его слова цитируются в сообщении.
По итогам форума подписано 16 соглашений, в том числе одно международное. О наиболее значимых губернатор Руслан Кухарук рассказал на своих страницах в соцсетях. В частности, с делегациями республик Зимбабве, Ангола и Уругвай на форуме обсуждалось тиражирование проектов в добывающем секторе, создание совместных образовательных программ для IT-специалистов, обмен наработками югорских врачей по применению ИИ для раннего выявления патологий.
По итогам соглашения с группой компаний "ИнфоВотч" одним из ключевых направлений совместной работы станет подготовка IT-кадров. С компанией "Яндекс" продолжится сотрудничество по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера. Соглашение с Росавиацией нацелено на развитие взаимодействия в области применения беспилотных технологий в округе. Кухарук подчеркнул, что договоренности о реализации конкретных проектов направлены на благо жителей Югры и России.
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