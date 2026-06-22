Управление цифровой трансформацией стало темой IT-форума в Югре

При обсуждении глобального управления цифровой трансформацией участники дискутировали на темы от практического применения ИИ-инструментов в промышленности до правового регулирования и защиты интеллектуальной собственности в условиях цифровизации.

"Необходимо трезво оценивать, где и как современные технологии действительно нужны. Недопустимо внедрять искусственный интеллект или любую другую технологию только ради факта внедрения. Должны быть очевидные экономические и социальные эффекты — тот результат, который работает на развитие Югры и улучшение качества жизни людей", — сказал замгубернатора Югры Павел Ципорин, его слова цитируются в сообщении.