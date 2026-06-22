Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Фестиваль "Подвиг ратный" пройдет в Москве День памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ Фестиваль "Подвиг ратный — подвиг духовный" пройдет в Театре Российской армии в День памяти и скорби.

В концерте примут участие Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор и Ансамбль солистов инженерных войск ВС России.

Концерт посвящен Году единства народов России, и в программу войдут премьеры сочинений композиторов, представляющих все этнокультурное многообразие страны.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фестиваль "Подвиг ратный – подвиг духовный" пройдёт в Театре Российской армии в День памяти и скорби, сообщила пресс-служба мероприятия.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. В этот день в России отмечается День памяти и скорби.

"В концерте посвященном дню памяти примут участие Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко и Московский Синодальный хор (главный дирижёр и художественный руководитель Алексей Пузаков). В 2026 году фестиваль посвящён Году единства народов России и артисты подготовили уникальную концертную программу, в которую войдут премьеры сочинений композиторов, представляющих все этно-культурное многообразие нашей страны", - сообщила пресс-служба. -

В программе также выступит Ансамбля солистов инженерных войск ВС России под управлением Сергея Сальникова. Песни о России, вошедшие в золотой фонд музыки XX века будут исполнены солистами молодёжной программы Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Владимира Маторина.

Фестиваль проводится с 2022 года в городах-героях и городах воинской славы России и Беларуси. Фестиваль открылся в Москве 19 февраля. В этом году он также проходил в Подмосковье, Курске, Донецке, Минске. Организаторы фестиваля – Фонд содействия возрождению Синодального хора и Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси. Художественный руководитель фестиваля – заслуженный артист России и главный дирижёр Синодального хора Алексей Пузаков.