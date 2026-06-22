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Фестиваль "Подвиг ратный" пройдет в Москве День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
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Религия
 
00:03 22.06.2026
Фестиваль "Подвиг ратный" пройдет в Москве День памяти и скорби

Фестиваль "Подвиг ратный – подвиг духовный" пройдет в Москве 22 июня

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль "Подвиг ратный — подвиг духовный" пройдет в Театре Российской армии в День памяти и скорби.
  • В концерте примут участие Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор и Ансамбль солистов инженерных войск ВС России.
  • Концерт посвящен Году единства народов России, и в программу войдут премьеры сочинений композиторов, представляющих все этнокультурное многообразие страны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фестиваль "Подвиг ратный – подвиг духовный" пройдёт в Театре Российской армии в День памяти и скорби, сообщила пресс-служба мероприятия.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. В этот день в России отмечается День памяти и скорби.
"В концерте посвященном дню памяти примут участие Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко и Московский Синодальный хор (главный дирижёр и художественный руководитель Алексей Пузаков). В 2026 году фестиваль посвящён Году единства народов России и артисты подготовили уникальную концертную программу, в которую войдут премьеры сочинений композиторов, представляющих все этно-культурное многообразие нашей страны", - сообщила пресс-служба. -
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В программе также выступит Ансамбля солистов инженерных войск ВС России под управлением Сергея Сальникова. Песни о России, вошедшие в золотой фонд музыки XX века будут исполнены солистами молодёжной программы Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Владимира Маторина.
Фестиваль проводится с 2022 года в городах-героях и городах воинской славы России и Беларуси. Фестиваль открылся в Москве 19 февраля. В этом году он также проходил в Подмосковье, Курске, Донецке, Минске. Организаторы фестиваля – Фонд содействия возрождению Синодального хора и Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси. Художественный руководитель фестиваля – заслуженный артист России и главный дирижёр Синодального хора Алексей Пузаков.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры РФ, департамента культуры Министерства обороны РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, министерства культуры Курской области.
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