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СМИ: польские фермеры заблокировали автомагистраль, требуя переговоров - РИА Новости, 22.06.2026
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17:42 22.06.2026
СМИ: польские фермеры заблокировали автомагистраль, требуя переговоров

Рortalspozywczy: в Польше фермеры блокировали автомагистраль, требуя переговоров

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские фермеры заблокировали автомагистраль S3 у развязки Грифино, требуя переговоров с правительством.
  • Фермеры планируют продолжать акцию протеста до 2 сентября, перекрыв тракторами проезжую часть в обе стороны.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Польские фермеры заблокировали автомагистраль, требуя переговоров с правительством, сообщает издание Рortalspozywczy.
"На автостраде S3 у развязки Грифино началась акция протеста фермеров, требующих переговоров с правительством", - говорится в сообщении.
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По данным издания, фермеры перекрыли тракторами проезжую часть в обе стороны – в направлении Щецина и Гожува Великопольского. В связи с этим полиция направляет автотранспорт по объездным путям.
"Протестующие требуют переговоров с правительством и решений по повышению рентабельности сельскохозяйственного производства", - говорится в сообщении.
При этом фермеры планируют продолжать свою акцию до 2 сентября.
Сельскохозяйственные организации планировали провести протест на автостраде S3 в течение нескольких недель, но власти Грифино не дали на это согласия, отметив, что блокирование дороги приведет к неудобствам для водителей. Дело прошло через суды различных инстанций. Несколько дней назад апелляционный суд Щецина постановил, что право на собрания не может быть ограничено.
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