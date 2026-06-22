СМИ: польские фермеры заблокировали автомагистраль, требуя переговоров

Сельскохозяйственные организации планировали провести протест на автостраде S3 в течение нескольких недель, но власти Грифино не дали на это согласия, отметив, что блокирование дороги приведет к неудобствам для водителей. Дело прошло через суды различных инстанций. Несколько дней назад апелляционный суд Щецина постановил, что право на собрания не может быть ограничено.