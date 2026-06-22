Краткий пересказ от РИА ИИ
- СВО последовательно достигает поставленных целей, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
- Российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.
ООН, 22 июн – РИА Новости. СВО последовательно достигает поставленных целей, ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"СВО последовательно достигает поставленных целей. Российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения", – сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.
По ее словам, РФ продолжит последовательно реализовывать задачи СВО, и никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте.
"Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены", - добавила Евстигнеева.