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Евродепутат прокомментировал отказ западных СМИ публиковать позицию России - РИА Новости, 22.06.2026
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18:46 22.06.2026
Евродепутат прокомментировал отказ западных СМИ публиковать позицию России

Депутат Европарламента Картайзер: Запад боится аргументов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд западных СМИ отказался публиковать российскую точку зрения, депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер связал это с неуверенностью Запада в собственной позиции и опасениями перед аргументами Москвы.
  • Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность".
  • В своей статье Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое может привести к обмену ядерными ударами, и подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Отказ ряда западных СМИ публиковать российскую точку зрения свидетельствует о неуверенности в собственной позиции и опасениях перед аргументами Москвы, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
"Все выглядит так, будто Запад не слишком уверен в собственной позиции и опасается аргументов, которые может привести Россия", - сказал собеседник агентства.
По словам депутата, именно этим может объясняться отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова.
В своей статье Лавров написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за свою критику политики Запада в отношении России и поддержку диалога с Москвой.
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