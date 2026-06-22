Краткий пересказ от РИА ИИ Ряд западных СМИ отказался публиковать российскую точку зрения, депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер связал это с неуверенностью Запада в собственной позиции и опасениями перед аргументами Москвы.

Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность".

В своей статье Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое может привести к обмену ядерными ударами, и подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.

БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Отказ ряда западных СМИ публиковать российскую точку зрения свидетельствует о неуверенности в собственной позиции и опасениях перед аргументами Москвы, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.

"Все выглядит так, будто Запад не слишком уверен в собственной позиции и опасается аргументов, которые может привести Россия", - сказал собеседник агентства.

По словам депутата, именно этим может объясняться отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова.

В своей статье Лавров написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.