Вэсэушника, сдавшегося в плен, наши бойцы накормили. Напоили. Наши медики оказали ему помощь.

Новость пришла вчера, 21 июня 2026 года. Без одного дня — 85 лет спустя с момента нападения европейской нацистской армии под предводительством гитлеровского вермахта на нашу Родину.

Три миллиона захватчиков, отлаженная военная машина, не давшая за два предыдущих года "странных боевых действий" (так принято называть тотальную капитуляцию большинства европейских государств перед Третьим рейхом) ни единой осечки в виде пусть и локального, но сопротивления нацизму.

Решение воевать с нами оказалось ошибочным. Самоубийственным.

Изучены в деталях и подробностях самых, казалось, мелких и чрезвычайно незначительных, почему объединенная (тогда тоже, да) Европа проиграла нам противостояние.

А почему выиграли его мы, когда на нашей стороне объективных — в европейском понимании — шансов одержать победу, военную, экономическую и идеологическую, не было никаких?

Что тогда говорила о нас и нашей стране европейская медийка? Что мы — дураки и варвары, в лаптях и ветхих косоворотках, не умеющие спускать за собой воду в ватерклозетах, поскольку этих самых ватерклозетов у русских нет. Ну и что мы — "рабы", живущие при "диктатуре".

Преступная расистская идеология сыграла с объединенными европейцами и европейками недобрую шутку.

Русские, встав на защиту Отечества, сделали выбор абсолютно добровольно. Они оказались свободными и сильными людьми. В отличие от рабски согнанных в громадную армию европейцев.

Наши предки, идя в атаку на кратно превосходящие части вермахта, отдавали себе отчет, что не вернутся из боя. Подвиг они совершали ценой собственной жизни, зная, что только так и можно победить.

Подпольщики и подпольщицы, партизаны и партизанки, дети, подростки, юность непризывного возраста, старики, женщины, дети, даже собаки и кошки (питомцы тоже воевали, взрывая танки, вывозя раненых, уничтожая крыс и мышей в солдатских землянках) — вся огромная, могучая, великая, да, местами и лапотно-косовороточная, и без ватерклозетов тоже — страна выдержала смертный бой. Освободила трясшихся от страха и лизавших сапоги Гитлера европейцев. Затушила печи крематориев. Накормила германских детей кашей. Снабдила их теплым молоком. Сделала нужные по возрасту прививки.

Помогла вернуть объединенной Европе процветание и восстановила прежнюю зажиточность.

Мы совершили подвиг спасения страны и освобождения неблагодарной Европы не потому, что мы — дурачки в лаптях. А потому, что мы неимоверно сильны. Осознание неодолимой силы — иное определение благородства. Главный признак чести.

Ровно 85 лет, когда нам европейцы готовили мучительную смерть и уничтожение, мы з н а л и, что победим. Немыслимой ценой. Чудовищными безвозвратными потерями. Но не дадим надругаться ни над страной, ни над нашим культурным кодом, ни над нашей цивилизацией.

Россия — что 85 лет назад, что сегодня — ведет бой, не чтобы уничтожить, а чтобы спасти. Русских. И европейских тоже. От новой нацистской диктатуры.

Нацизм — страшный вирус. Его нужно давить в зародыше, во чреве, чтобы избежать заражения. Мы это знаем все 85 лет, истекшие с момента варварского нападения европейцев. Европе же этот урок, судя по ее нынешним настроениям, предстоит усвоить вновь.

Осознание неодолимой силы — это не суета вокруг "ярдов" будущих прибылей от русофобского "нанесения России стратегического поражения", а хлеб для бывшего врага. Вода — ему же, поскольку он хочет пить. Побежденный враг — больше не враг. Так-то.

И страна наша, большая историческая Россия, ведет все тот же бой все с тем же нацизмом не потому, что хочет воевать. А потому, что европейцы не оставили нам иного выбора.

Бой не ради уничтожения, а ради сохранения. Цивилизации. Государства. И самой жизни. Поэтому мы победили тогда.

И поэтому мы громим врага сейчас.