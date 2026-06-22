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Зона поражения: как Европа проиграла России - РИА Новости, 22.06.2026
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08:00 22.06.2026

Зона поражения: как Европа проиграла России

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Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Елена Караева
Елена Караева
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Вэсэушника, сдавшегося в плен, наши бойцы накормили. Напоили. Наши медики оказали ему помощь.
Новость пришла вчера, 21 июня 2026 года. Без одного дня — 85 лет спустя с момента нападения европейской нацистской армии под предводительством гитлеровского вермахта на нашу Родину.
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21 июня, 17:21
Три миллиона захватчиков, отлаженная военная машина, не давшая за два предыдущих года "странных боевых действий" (так принято называть тотальную капитуляцию большинства европейских государств перед Третьим рейхом) ни единой осечки в виде пусть и локального, но сопротивления нацизму.
Решение воевать с нами оказалось ошибочным. Самоубийственным.
Изучены в деталях и подробностях самых, казалось, мелких и чрезвычайно незначительных, почему объединенная (тогда тоже, да) Европа проиграла нам противостояние.
А почему выиграли его мы, когда на нашей стороне объективных — в европейском понимании — шансов одержать победу, военную, экономическую и идеологическую, не было никаких?
Что тогда говорила о нас и нашей стране европейская медийка? Что мы — дураки и варвары, в лаптях и ветхих косоворотках, не умеющие спускать за собой воду в ватерклозетах, поскольку этих самых ватерклозетов у русских нет. Ну и что мы — "рабы", живущие при "диктатуре".
Преступная расистская идеология сыграла с объединенными европейцами и европейками недобрую шутку.
Русские, встав на защиту Отечества, сделали выбор абсолютно добровольно. Они оказались свободными и сильными людьми. В отличие от рабски согнанных в громадную армию европейцев.
Наши предки, идя в атаку на кратно превосходящие части вермахта, отдавали себе отчет, что не вернутся из боя. Подвиг они совершали ценой собственной жизни, зная, что только так и можно победить.
Подпольщики и подпольщицы, партизаны и партизанки, дети, подростки, юность непризывного возраста, старики, женщины, дети, даже собаки и кошки (питомцы тоже воевали, взрывая танки, вывозя раненых, уничтожая крыс и мышей в солдатских землянках) — вся огромная, могучая, великая, да, местами и лапотно-косовороточная, и без ватерклозетов тоже — страна выдержала смертный бой. Освободила трясшихся от страха и лизавших сапоги Гитлера европейцев. Затушила печи крематориев. Накормила германских детей кашей. Снабдила их теплым молоком. Сделала нужные по возрасту прививки.
Помогла вернуть объединенной Европе процветание и восстановила прежнюю зажиточность.
Мы совершили подвиг спасения страны и освобождения неблагодарной Европы не потому, что мы — дурачки в лаптях. А потому, что мы неимоверно сильны. Осознание неодолимой силы — иное определение благородства. Главный признак чести.
Ровно 85 лет, когда нам европейцы готовили мучительную смерть и уничтожение, мы з н а л и, что победим. Немыслимой ценой. Чудовищными безвозвратными потерями. Но не дадим надругаться ни над страной, ни над нашим культурным кодом, ни над нашей цивилизацией.
Россия — что 85 лет назад, что сегодня — ведет бой, не чтобы уничтожить, а чтобы спасти. Русских. И европейских тоже. От новой нацистской диктатуры.
Нацизм — страшный вирус. Его нужно давить в зародыше, во чреве, чтобы избежать заражения. Мы это знаем все 85 лет, истекшие с момента варварского нападения европейцев. Европе же этот урок, судя по ее нынешним настроениям, предстоит усвоить вновь.
Осознание неодолимой силы — это не суета вокруг "ярдов" будущих прибылей от русофобского "нанесения России стратегического поражения", а хлеб для бывшего врага. Вода — ему же, поскольку он хочет пить. Побежденный враг — больше не враг. Так-то.
И страна наша, большая историческая Россия, ведет все тот же бой все с тем же нацизмом не потому, что хочет воевать. А потому, что европейцы не оставили нам иного выбора.
Бой не ради уничтожения, а ради сохранения. Цивилизации. Государства. И самой жизни. Поэтому мы победили тогда.
И поэтому мы громим врага сейчас.
Поэтому что тогда, что сейчас, противостоя нам, Европа обрекла себя тогда, как и обрекает сейчас, — на поражение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
На Западе забили тревогу после заявления Лаврова
21 июня, 10:03
 
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