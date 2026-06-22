"Нам нечем воевать". Почему Европа не может создать новое оружие

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В ЕС сворачивают перспективные военные проекты. Под угрозой сразу две франко-германские программы: разработка нового танка и истребителя шестого поколения. Причины — как экономические, технологические, так и корпоративные. О проблемах европейского ВПК — в материале РИА Новости.
Танк будущего
Франко-германская программа MGCS (Main Ground Combat System — "Основная наземная боевая система") должна заменить основные боевые танки Германии (Leopard 2) и Франции (Leclerc) ориентировочно к 2040 году. Запущена в 2017-м. У Парижа и Берлина были очень серьезные планы. Предполагалась не просто разработка отдельного танка, а создание целого семейства гусеничных бронемашин на общем шасси. Причем вся эта техника интегрируется в единую сеть, тесно взаимодействуя с беспилотниками и другими средствами разведки.
© KNDS/A. NestoraНовое поколение основного боевого танка MGCS
© KNDS/A. Nestora
Новое поколение основного боевого танка MGCS
Ключевая идея — технологический прорыв в ведении боевых действий на суше. Французы и немцы не хотели ограничиваться модернизацией имеющихся машин. Речь идет о принципиально новой наземной платформе со всеми существующими и перспективными технологическими "наворотами", включая искусственный интеллект. Благодаря высокой автоматизации экипаж предполагалось сократить до двух человек. А вот калибр пушки собирались увеличить до 130-140 миллиметров.
За реализацию проекта взялся франко-германский оборонный концерн KNDS (KNDS Deutschland и KNDS France), немецкий гигант Rheinmetall и французская компания Thales. В апреле 2024-го министры обороны Германии и Франции подписали в Париже меморандум о взаимопонимании, предусматривающий равное распределение обязанностей между оборонными предприятиями двух стран. Ожидаемая стоимость проекта — около 100 миллиардов евро.
© Getty Images / Alexandra BeierLeopard 2A8
© Getty Images / Alexandra Beier
Leopard 2A8
В марте 2024 года стороны заявили о прорыве в переговорах и согласовании условий совместного производства, в том числе — создании филиала KNDS на Украине. На бумаге все было гладко, но проект столкнулся с серьезными проблемами. А сейчас Франция предупредила о более чем двукратном сокращении финансирования MGCS. Это поставило программу под угрозу срыва.
Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер признался, что не уверен в перспективах. По его словам, программу как минимум отложат на неопределенный срок. И функционал перспективной машины придется существенно урезать. Такое нередко бывает, когда на этапе технического задания заказчик ставит перед промышленностью и экономикой чересчур амбициозные цели. Американцы, к примеру, по этой причине закрыли десятки военных проектов.
Перспективный самолет
FCAS (Future Combat Air Systems — "Боевая авиационная система будущего") — франко-германский проект истребителя шестого поколения. Запущен в 2017-м преимущественно по инициативе тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель. Тоже предполагалось создание не просто боевого самолета, а "системы систем" — комплекса, включающего в себя истребитель, беспилотные летательные аппараты и защищенные сети передачи данных для обмена информацией между всеми элементами.
CC BY-SA 4.0 / JohnNewton8 / Maquette du Système de Combat Aérien du Futur européen, dévoilée au salon du Bourget 2019Макет истребителя шестого поколения FCAS
Макет истребителя шестого поколения FCAS
FCAS должен был заменить стоящие на вооружении ВВС Франции и Германии истребители Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon также примерно к 2040 году. Генеральными подрядчиками выступали французский Dassault Aviation и немецкий Airbus Defence and Space. Кроме того, ограниченное участие в программе приняла Испания. Общий бюджет — те же 100 миллиардов евро.
И вот работы над FCAS полностью остановлены, проект истребителя окончательно закрыт. Это результат многолетних разногласий между Германией и Францией. Концерны Airbus и Dassault так и не договорились о том, кому принадлежит ведущая роль в проекте. Канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон пришли к мнению, что подрядчики неспособны реализовать проект.
CC BY-SA 3.0 / Rama / Depiction of the New Generation Fighter, a component of the Future Combat Air SystemПроект истребителя шестого поколения FCAS
Проект истребителя шестого поколения FCAS
И заменить самолеты четвертого поколения теперь нечем. Единственная альтернатива "Рафалям" и "Тайфунам" на сегодняшний день — истребители пятого поколения F-35, которые США охотно продают многим странам. Для Парижа и Берлина, полагающихся в основном на европейское оружие, покупка американской авиационной техники — серьезный удар по престижу национальных ВПК. Однако деваться некуда.
Лишние расходы
Европейская промышленность преуспевала благодаря дешевому российскому газу. Отказ от энергоносителей с востока резко повысил себестоимость сложной военной техники. Вкладываться в ВПК в ущерб гражданскому сектору — провоцировать недовольство электората. Для лидеров Франции и Германии, и так не сильно популярных в народе, это может стать концом политической карьеры.
С другой стороны, европейцы десятилетиями рассчитывали на американский "зонтик безопасности". Оборонный сектор долгие годы работал на минимальных оборотах. И теперь, когда Вашингтон демонстративно сокращает военное присутствие на континенте, приходится быстро наверстывать упущенное, раскачивать собственную оборонку. Опять же, в условиях эмбарго на дешевые российские энергоносители быстро сделать это не получится.
Наконец, у Франции и Германии попросту уже очень давно не было принципиально новых танков и самолетов. Со времен холодной войны Париж и Берлин занимались лишь модернизацией платформ, созданных в 1970-1980-х. В условиях стагнации конструкторской мысли крайне непросто придумать что-то по-настоящему стоящее.
Есть и еще один фактор. Перед большой войной (которую Европа прогнозирует на конец 2020-х) всегда режут побочные расходы. Деньги идут на то, что уже можно производить массово, — чтобы успеть нарастить запасы. Как показал опыт СВО и Ирана, сегодня в приоритете в первую очередь баллистика, дроны и крылатые ракеты, а не супертанки и чудо-истребители.