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"Нам нечем воевать". Почему Европа не может создать новое оружие - РИА Новости, 22.06.2026
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08:00 22.06.2026 (обновлено: 08:02 22.06.2026)

"Нам нечем воевать". Почему Европа не может создать новое оружие

© Фото : U.S. Army / Sgt. Dakota BradfordСовместные учения НАТО на полигоне в Литве
Совместные учения НАТО на полигоне в Литве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Dakota Bradford
Совместные учения НАТО на полигоне в Литве. Архивное фото
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В ЕС сворачивают перспективные военные проекты. Под угрозой сразу две франко-германские программы: разработка нового танка и истребителя шестого поколения. Причины — как экономические, технологические, так и корпоративные. О проблемах европейского ВПК — в материале РИА Новости.

Танк будущего

Франко-германская программа MGCS (Main Ground Combat System — "Основная наземная боевая система") должна заменить основные боевые танки Германии (Leopard 2) и Франции (Leclerc) ориентировочно к 2040 году. Запущена в 2017-м. У Парижа и Берлина были очень серьезные планы. Предполагалась не просто разработка отдельного танка, а создание целого семейства гусеничных бронемашин на общем шасси. Причем вся эта техника интегрируется в единую сеть, тесно взаимодействуя с беспилотниками и другими средствами разведки.
© KNDS/A. NestoraНовое поколение основного боевого танка MGCS
Новое поколение основного боевого танка MGCS - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© KNDS/A. Nestora
Новое поколение основного боевого танка MGCS
Ключевая идея — технологический прорыв в ведении боевых действий на суше. Французы и немцы не хотели ограничиваться модернизацией имеющихся машин. Речь идет о принципиально новой наземной платформе со всеми существующими и перспективными технологическими "наворотами", включая искусственный интеллект. Благодаря высокой автоматизации экипаж предполагалось сократить до двух человек. А вот калибр пушки собирались увеличить до 130-140 миллиметров.
За реализацию проекта взялся франко-германский оборонный концерн KNDS (KNDS Deutschland и KNDS France), немецкий гигант Rheinmetall и французская компания Thales. В апреле 2024-го министры обороны Германии и Франции подписали в Париже меморандум о взаимопонимании, предусматривающий равное распределение обязанностей между оборонными предприятиями двух стран. Ожидаемая стоимость проекта — около 100 миллиардов евро.
© Getty Images / Alexandra BeierLeopard 2A8
Leopard 2A8 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Getty Images / Alexandra Beier
Leopard 2A8
В марте 2024 года стороны заявили о прорыве в переговорах и согласовании условий совместного производства, в том числе — создании филиала KNDS на Украине. На бумаге все было гладко, но проект столкнулся с серьезными проблемами. А сейчас Франция предупредила о более чем двукратном сокращении финансирования MGCS. Это поставило программу под угрозу срыва.
Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер признался, что не уверен в перспективах. По его словам, программу как минимум отложат на неопределенный срок. И функционал перспективной машины придется существенно урезать. Такое нередко бывает, когда на этапе технического задания заказчик ставит перед промышленностью и экономикой чересчур амбициозные цели. Американцы, к примеру, по этой причине закрыли десятки военных проектов.

Перспективный самолет

FCAS (Future Combat Air Systems — "Боевая авиационная система будущего") — франко-германский проект истребителя шестого поколения. Запущен в 2017-м преимущественно по инициативе тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель. Тоже предполагалось создание не просто боевого самолета, а "системы систем" — комплекса, включающего в себя истребитель, беспилотные летательные аппараты и защищенные сети передачи данных для обмена информацией между всеми элементами.
CC BY-SA 4.0 / JohnNewton8 / Maquette du Système de Combat Aérien du Futur européen, dévoilée au salon du Bourget 2019Макет истребителя шестого поколения FCAS
Макет истребителя шестого поколения FCAS - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
CC BY-SA 4.0 / JohnNewton8 / Maquette du Système de Combat Aérien du Futur européen, dévoilée au salon du Bourget 2019
Макет истребителя шестого поколения FCAS
FCAS должен был заменить стоящие на вооружении ВВС Франции и Германии истребители Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon также примерно к 2040 году. Генеральными подрядчиками выступали французский Dassault Aviation и немецкий Airbus Defence and Space. Кроме того, ограниченное участие в программе приняла Испания. Общий бюджет — те же 100 миллиардов евро.
И вот работы над FCAS полностью остановлены, проект истребителя окончательно закрыт. Это результат многолетних разногласий между Германией и Францией. Концерны Airbus и Dassault так и не договорились о том, кому принадлежит ведущая роль в проекте. Канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон пришли к мнению, что подрядчики неспособны реализовать проект.
CC BY-SA 3.0 / Rama / Depiction of the New Generation Fighter, a component of the Future Combat Air SystemПроект истребителя шестого поколения FCAS
Проект истребителя шестого поколения FCAS - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Rama / Depiction of the New Generation Fighter, a component of the Future Combat Air System
Проект истребителя шестого поколения FCAS
И заменить самолеты четвертого поколения теперь нечем. Единственная альтернатива "Рафалям" и "Тайфунам" на сегодняшний день — истребители пятого поколения F-35, которые США охотно продают многим странам. Для Парижа и Берлина, полагающихся в основном на европейское оружие, покупка американской авиационной техники — серьезный удар по престижу национальных ВПК. Однако деваться некуда.

Лишние расходы

Европейская промышленность преуспевала благодаря дешевому российскому газу. Отказ от энергоносителей с востока резко повысил себестоимость сложной военной техники. Вкладываться в ВПК в ущерб гражданскому сектору — провоцировать недовольство электората. Для лидеров Франции и Германии, и так не сильно популярных в народе, это может стать концом политической карьеры.
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С другой стороны, европейцы десятилетиями рассчитывали на американский "зонтик безопасности". Оборонный сектор долгие годы работал на минимальных оборотах. И теперь, когда Вашингтон демонстративно сокращает военное присутствие на континенте, приходится быстро наверстывать упущенное, раскачивать собственную оборонку. Опять же, в условиях эмбарго на дешевые российские энергоносители быстро сделать это не получится.
Наконец, у Франции и Германии попросту уже очень давно не было принципиально новых танков и самолетов. Со времен холодной войны Париж и Берлин занимались лишь модернизацией платформ, созданных в 1970-1980-х. В условиях стагнации конструкторской мысли крайне непросто придумать что-то по-настоящему стоящее.
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Есть и еще один фактор. Перед большой войной (которую Европа прогнозирует на конец 2020-х) всегда режут побочные расходы. Деньги идут на то, что уже можно производить массово, — чтобы успеть нарастить запасы. Как показал опыт СВО и Ирана, сегодня в приоритете в первую очередь баллистика, дроны и крылатые ракеты, а не супертанки и чудо-истребители.
 
БезопасностьВ миреГерманияФранцияПарижАнгела МеркельФридрих МерцЭммануэль МакронAirbus Defence and SpaceDassault AviationAirbusRafaleEurofighter TyphoonF-35
 
 
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