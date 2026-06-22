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Зампостпреда России в ООН обвинила ЕС в лицемерии - РИА Новости, 22.06.2026
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23:57 22.06.2026
Зампостпреда России в ООН обвинила ЕС в лицемерии

Евстигнеева: ЕС уже не скрывает, что является стороной конфликта на Украине

© РИА Новости / Джина Мун | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Джина Мун
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Евстигнеева заявила, что Евросоюз не скрывает своего участия в конфликте на Украине.
  • По ее словам, ЕС берет на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению украинского режима.
  • Евстигнеева указала на лицемерие западных лидеров в связи с решением ЕС о выделении средств на закупку БПЛА для Киева и создании альянса по наращиванию производства дронов.
ООН, 22 июн – РИА Новости. Евросоюз уже даже не скрывает того, что является стороной конфликта на Украине, заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"Сегодня Евросоюз уже даже не скрывает того, что является стороной конфликта, берет на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению режима (Владимира - ред.) Зеленского", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, заявил Макрон
19 июня, 18:01
По ее словам, лицемерие западных лидеров разоблачает и принятое Евросоюзом решение о дополнительном выделении средств на закупку БПЛА для киевского режима и создании специального альянса по наращиванию производства дронов.
"Беспилотники закупаются не для развития экономики, не для восстановления инфраструктуры и не для решения гуманитарных задач, а для убийства мирных граждан России и продолжения боевых действий. Обращаюсь к европейским членам СБ – и после этого вы думаете, что у вас есть моральное право говорить о мире и претендовать на роль посредника в урегулировании конфликта?" – констатировала Евстигнеева.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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