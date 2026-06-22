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Бельгия выдала пять виз талибам для встречи с чиновниками ЕС - РИА Новости, 22.06.2026
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23:11 22.06.2026
Бельгия выдала пять виз талибам для встречи с чиновниками ЕС

Бельгия выдала пять виз талибам для встречи с чиновниками ЕС по миграции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгия выдала пятерым членам делегации Талибана визы сроком действия в один день для встречи с чиновниками ЕС.
  • Визы талибов будут действовать только на территории Бельгии и только в течение дня.
БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Бельгия выдала пятерым членам делегации Талибана визы сроком действия в один день для встречи с чиновниками ЕС по вопросам миграции, сообщил в понедельник представитель главы МИД страны Максим Прево.
"Пять виз делегации талибов были выданы в понедельник поздно вечером после того, как анализ безопасности… показал, что нет информации, позволяющей сделать вывод о том, что соответствующие лица представляют угрозу на территории Бельгии", - цитирует издание Euractiv представителя министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.
Представитель добавил, что визы талибов будут действовать только на территории Бельгии, а не во всей Шенгенской зоне, - и только в течение дня.
Источники издания сообщили, что встреча еврочиновников и талибов запланирована на вторник.
В мае Euractiv сообщал, что делегацию талибов возглавит пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи. Ранее портал сообщал, что Еврокомиссия признала, что ведет работу по подготовке возможной встречи по техническим вопросам с представителями Афганистана в Брюсселе.
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