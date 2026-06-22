Бельгия выдала пять виз талибам для встречи с чиновниками ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Бельгия выдала пятерым членам делегации Талибана визы сроком действия в один день для встречи с чиновниками ЕС.

Визы талибов будут действовать только на территории Бельгии и только в течение дня.

БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Бельгия выдала пятерым членам делегации Талибана визы сроком действия в один день для встречи с чиновниками ЕС по вопросам миграции, сообщил в понедельник представитель главы МИД страны Максим Прево.

"Пять виз делегации талибов были выданы в понедельник поздно вечером после того, как анализ безопасности… показал, что нет информации, позволяющей сделать вывод о том, что соответствующие лица представляют угрозу на территории Бельгии", - цитирует издание Euractiv представителя министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.

Представитель добавил, что визы талибов будут действовать только на территории Бельгии, а не во всей Шенгенской зоне, - и только в течение дня.

Источники издания сообщили, что встреча еврочиновников и талибов запланирована на вторник.