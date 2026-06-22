СМИ: упавший в Эстонии БПЛА был оснащен пятью килограммами взрывчатки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Упавший на территории Эстонии во время атаки ВСУ на российские регионы беспилотник был начинен пятью килограммами взрывчатого вещества, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харриса Пуусеппа.

"Местный житель, отправившийся на покос травы, около двух недель назад нашел на поле в волости Рыуге дрон со взрывчатым веществом. По всей видимости, беспилотник упал там в начале июня во время украинской атаки на Россию", - говорится в публикации со ссылкой на Пуусеппа.