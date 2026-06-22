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СМИ: упавший в Эстонии БПЛА был оснащен пятью килограммами взрывчатки - РИА Новости, 22.06.2026
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14:13 22.06.2026
СМИ: упавший в Эстонии БПЛА был оснащен пятью килограммами взрывчатки

ERR: упавший в Эстонии беспилотник был оснащен 5 килограммами взрывчатки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эстонии на территории волости Рыуге был найден беспилотник со взрывчатым веществом.
  • Беспилотник, вероятно, упал во время украинской атаки на Россию 3 июня, когда в Эстонии было разослано уведомление о воздушной угрозе.
  • К дрону было прикреплено взрывное устройство весом около пяти килограммов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Упавший на территории Эстонии во время атаки ВСУ на российские регионы беспилотник был начинен пятью килограммами взрывчатого вещества, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харриса Пуусеппа.
Как заявил Пуусепп, речь может идти об одном из дронов, упавших на эстонской территории 3 июня, когда в стране было разослано уведомление о воздушной угрозе. При этом в воздушном пространстве Эстонии уже неоднократно оказывались украинские дроны.
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"Местный житель, отправившийся на покос травы, около двух недель назад нашел на поле в волости Рыуге дрон со взрывчатым веществом. По всей видимости, беспилотник упал там в начале июня во время украинской атаки на Россию", - говорится в публикации со ссылкой на Пуусеппа.
Пуусепп также сообщил, что к дрону было прикреплено взрывное устройство весом около пяти килограммов.
В марте эстонская полиция сообщала, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с Россией. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА.
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