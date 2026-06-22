В Ереване прошел музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Доме Москвы в Ереване состоялся музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

На концерте выступили вокалисты и декламаторы, присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и представители различных организаций.

Председатель Международного центра русской культуры "Гармония" Аида Арутюнян поблагодарила всех присутствующих и пожелала ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялся в понедельник в Доме Москвы в Ереване.

"Трогающие душу и волнующие сердца песни и стихи военных лет и современных авторов прозвучали со сцены Дома Москвы в Ереване в ходе концерта "Помните!", приуроченного к 85-летней годовщине начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении пресс-службы Дома Москвы.

Отмечается, что на мероприятии выступили талантливые вокалисты и декламаторы. На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители посольств России и Белоруссии, Россотрудничества в Армении, Объединения ветеранов республики, российских организаций и деятели культуры.

Мероприятие было организовано Международным центром русской культуры "Гармония" при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и Дома Москвы в Ереване.

В завершение вечера председатель Международного центра русской культуры "Гармония" Аида Арутюнян поблагодарила всех присутствующих, особо приветствовав ветеранов Великой Отечественной и пожелав им здоровья и долгих лет жизни.

"А мы будем помнить о вашем беспримерном подвиге, который неподвластен времени и благодаря которому мы сегодня живем и здравствуем", - сказала она.

В свою очередь, советник-посланник посольства РФ в Армении Дмитрий Лицкай подчеркнул, что все ныне живущие - в неоплатном долгу перед представителями героического поколения победителей.