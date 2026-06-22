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В Ереване прошел музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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23:39 22.06.2026
В Ереване прошел музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала ВОВ

В Ереване прошел музыкальный вечер к 85-летию начала Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Доме Москвы в Ереване состоялся музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
  • На концерте выступили вокалисты и декламаторы, присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и представители различных организаций.
  • Председатель Международного центра русской культуры "Гармония" Аида Арутюнян поблагодарила всех присутствующих и пожелала ветеранам здоровья и долгих лет жизни.
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Музыкальный вечер, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялся в понедельник в Доме Москвы в Ереване.
"Трогающие душу и волнующие сердца песни и стихи военных лет и современных авторов прозвучали со сцены Дома Москвы в Ереване в ходе концерта "Помните!", приуроченного к 85-летней годовщине начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении пресс-службы Дома Москвы.
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Отмечается, что на мероприятии выступили талантливые вокалисты и декламаторы. На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители посольств России и Белоруссии, Россотрудничества в Армении, Объединения ветеранов республики, российских организаций и деятели культуры.
Мероприятие было организовано Международным центром русской культуры "Гармония" при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и Дома Москвы в Ереване.
В завершение вечера председатель Международного центра русской культуры "Гармония" Аида Арутюнян поблагодарила всех присутствующих, особо приветствовав ветеранов Великой Отечественной и пожелав им здоровья и долгих лет жизни.
"А мы будем помнить о вашем беспримерном подвиге, который неподвластен времени и благодаря которому мы сегодня живем и здравствуем", - сказала она.
В свою очередь, советник-посланник посольства РФ в Армении Дмитрий Лицкай подчеркнул, что все ныне живущие - в неоплатном долгу перед представителями героического поколения победителей.
"Мы обязаны помнить об их подвиге и равняться на них. Они всегда должны быть для нас примером несгибаемости, преодоления трудностей и стремления к Победе", - сказал российский дипломат.
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