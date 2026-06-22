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ЕР продолжает подготовку кандидатов-ветеранов СВО к выборам в Госдуму - РИА Новости, 22.06.2026
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21:44 22.06.2026 (обновлено: 22:02 22.06.2026)
ЕР продолжает подготовку кандидатов-ветеранов СВО к выборам в Госдуму

ЕР откроет второй поток обучения кандидатов на выборы из числа ветеранов СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высшая партийная школа «Единой России» 30 июня откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы-2026 из числа ветеранов СВО.
  • Пройти очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут все победители праймериз по выборам в Госдуму из числа ветеранов СВО.
  • Первый поток курса проходил с 16 по 18 июня, участие в нем приняли представители 28 регионов.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Высшая партийная школа "Единой России" откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации на Украине, сообщили на сайте партии.
«

"Единая Россия" готовит своих кандидатов из числа ветеранов СВО к предвыборной борьбе. 30 июня Высшая партийная школа откроет второй поток очного обучения кандидатов-ветеранов СВО — сразу после съезда, на котором утвердят списки в Госдуму", — сказано в публикации.

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Пройти очное обучение по курсу "Политический лидер" смогут все победители праймериз по выборам в Госдуму из числа ветеранов СВО. При этом система технологического и методического сопровождения выстроена для кандидатов и на других уровнях выборов.
Как отметил директор Высшей партийной школы Роман Романов, задача учреждения — помочь в понимании законов политики и логики избирательной кампании. По его словам, необходимо сделать так, чтобы кандидаты ощущали себя уверенно и смело выстраивали общение с будущими избирателями.
Первый поток курса проходил с 16 по 18 июня. В нем участвовали представители 28 регионов. Всего в двух потоках обучение пройдут сто кандидатов.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение голосования в новых регионах во время военного положения.
Президент Владимир Путин ранее назвал выборы в сентябре важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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