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Дроны, которые ВСУ пытались спрятать на крыше дома в Донецке, обезвредили - РИА Новости, 22.06.2026
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11:20 22.06.2026 (обновлено: 11:25 22.06.2026)
Дроны, которые ВСУ пытались спрятать на крыше дома в Донецке, обезвредили

Три дрона, которые ВСУ пытались спрятать на крыше дома в Донецке, обезвредили

© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramТяжелые квадрокоптеры ВСУ "Баба-Яга", спрятанные на крыше жилого дома в Донецке
Тяжелые квадрокоптеры ВСУ Баба-Яга, спрятанные на крыше жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Штаб Обороны ДНР/Telegram
Тяжелые квадрокоптеры ВСУ "Баба-Яга", спрятанные на крыше жилого дома в Донецке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке обезвредили три тяжелых квадрокоптера «Баба-Яга», которые ВСУ пытались спрятать на крыше жилого дома.
  • Обезвредить украинские БПЛА удалось благодаря местным жителям, которые сообщили о приземлившихся дронах в УФСБ России по ДНР.
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Три тяжелых квадрокоптера, которые ВСУ ночью пытались спрятать на крыше жилого дома в Донецке, обезвредили, сообщили в штабе обороны ДНР.
"Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил три тяжелых квадрокоптера "Баба-Яга" на крыше жилого здания в центре столицы для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В штабе отметили, что обезвредить украинские БПЛА удалось благодаря местным жителям, которые сообщили о приземлившихся дронах в УФСБ России по ДНР.
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