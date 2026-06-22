Дроны, которые ВСУ пытались спрятать на крыше дома в Донецке, обезвредили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке обезвредили три тяжелых квадрокоптера «Баба-Яга», которые ВСУ пытались спрятать на крыше жилого дома.
- Обезвредить украинские БПЛА удалось благодаря местным жителям, которые сообщили о приземлившихся дронах в УФСБ России по ДНР.
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Три тяжелых квадрокоптера, которые ВСУ ночью пытались спрятать на крыше жилого дома в Донецке, обезвредили, сообщили в штабе обороны ДНР.
"Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил три тяжелых квадрокоптера "Баба-Яга" на крыше жилого здания в центре столицы для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению", - говорится в Telegram-канале ведомства.