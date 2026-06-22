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В Оренбуржье местами выпала трехмесячная норма дождей за сутки - РИА Новости, 23.06.2026
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12:56 22.06.2026 (обновлено: 08:58 23.06.2026)
В Оренбуржье местами выпала трехмесячная норма дождей за сутки

В Оренбуржье местами выпала трехмесячная норма дождей за последние сутки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки в Асекеевском районе Оренбуржья выпала трехмесячная норма дождей.
  • Июнь стал самым дождливым месяцем в Оренбургской области за последние 26 лет.
  • В регионе закрыты несколько подтопленных дорог, спасатели эвакуировали 12 жителей села Козловка.
УФА, 22 июн – РИА Новости. Трехмесячная норма дождей выпала в Асекеевском районе Оренбуржья за сутки, в регионе июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет, сообщает правительство области на платформе "Макс".
В Оренбургской области вторые сутки идут обильные дожди. Закрыты несколько участков подтопленных дорог. Спасатели эвакуировали 12 жителей села Козловка, чьи дома оказались в воде.
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"Больше всего осадков за последние сутки выпало в Асекеевском, Грачевском, Северном, Красногвардейском и Оренбургском районах. Так, в Асекеевском количество осадков превысило месячную норму в три раза", - сообщает правительство Оренбуржья.
По данным властей региона, всего же с 1 по 22 июня в Оренбургской области уже выпало 80,3 миллиметра осадков – при среднемесячной норме 39 миллиметров.
"Это самый дождливый месяц за последние 26 лет. По уровню осадков ситуация сопоставима с наиболее дождливыми периодами: июнем 1966, 1973 и 2000 годов", - говорится в сообщении.
В Оренбурге коммунальные предприятия обеспечивают работу системы ливнеотвода. На Беляевском шоссе завершаются работы по устранению последствий стихии: откачаны излишки воды, укреплены размытые места и восстановлена работа водоотвода. В настоящее время движение по дороге осуществляется в штатном режиме, рассказали в областном правительстве.
"В поселке Пригородном Оренбургского района в ночное время было устранено аварийное отключение электроснабжения и восстановлена работа канализационно‑насосной станции. В течение дня запланированы мероприятия по прочистке колодцев и очистке дорог от загрязнений", - добавили власти области.
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