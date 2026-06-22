В Оренбуржье местами выпала трехмесячная норма дождей за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За сутки в Асекеевском районе Оренбуржья выпала трехмесячная норма дождей.

Июнь стал самым дождливым месяцем в Оренбургской области за последние 26 лет.

В регионе закрыты несколько подтопленных дорог, спасатели эвакуировали 12 жителей села Козловка.

УФА, 22 июн – РИА Новости. Трехмесячная норма дождей выпала в Асекеевском районе Оренбуржья за сутки, в регионе июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет, сообщает правительство области на платформе " Трехмесячная норма дождей выпала в Асекеевском районе Оренбуржья за сутки, в регионе июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет, сообщает правительство области на платформе " Макс ".

Оренбургской области вторые сутки идут обильные дожди. Закрыты несколько участков подтопленных дорог. Спасатели эвакуировали 12 жителей села Козловка, чьи дома оказались в воде.

"Больше всего осадков за последние сутки выпало в Асекеевском, Грачевском, Северном, Красногвардейском и Оренбургском районах . Так, в Асекеевском количество осадков превысило месячную норму в три раза", - сообщает правительство Оренбуржья.

По данным властей региона, всего же с 1 по 22 июня в Оренбургской области уже выпало 80,3 миллиметра осадков – при среднемесячной норме 39 миллиметров.

"Это самый дождливый месяц за последние 26 лет. По уровню осадков ситуация сопоставима с наиболее дождливыми периодами: июнем 1966, 1973 и 2000 годов", - говорится в сообщении.

В Оренбурге коммунальные предприятия обеспечивают работу системы ливнеотвода. На Беляевском шоссе завершаются работы по устранению последствий стихии: откачаны излишки воды, укреплены размытые места и восстановлена работа водоотвода. В настоящее время движение по дороге осуществляется в штатном режиме, рассказали в областном правительстве.