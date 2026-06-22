В ДНР 18 человек пострадали из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР 18 человек, включая подростка, пострадали из-за атак ударных БПЛА ВСУ.
- В Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА был поврежден пассажирский автобус, число пострадавших достигло 15 человек.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР в понедельник из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"18 мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
В Горловке, помимо пострадавших от атаки на автобус, ночью во время тушения пожара на открытой территории, вызванного атакой со стороны ВСУ, вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил сотрудник МЧС России. Кроме того, по данным Пушилина, в Центрально-Городском районе города ранения средней степени получили мужчины.
"Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - добавил глава региона.
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22 июня 2022, 17:18