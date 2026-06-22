В ДНР 18 человек пострадали из-за атак ВСУ

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР в понедельник из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Горловке, помимо пострадавших от атаки на автобус, ночью во время тушения пожара на открытой территории, вызванного атакой со стороны ВСУ, вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил сотрудник МЧС России. Кроме того, по данным Пушилина, в Центрально-Городском районе города ранения средней степени получили мужчины.