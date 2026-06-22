Число пострадавших из-за удара ВСУ по автобусу в ДНР выросло до 15 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР в результате атаки дрона ВСУ поврежден пассажирский автобус.
- Глава города Иван Приходько сообщил, что число пострадавших в результате атаки увеличилось до 15 человек.
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР возросло до 15 человек, сообщил глава города Иван Приходько.
В понедельник он сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус.
"По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до 15", - сообщил Приходько в Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.