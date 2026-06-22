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Число пострадавших из-за удара ВСУ по автобусу в ДНР выросло до 14 человек - РИА Новости, 22.06.2026
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19:21 22.06.2026 (обновлено: 19:27 22.06.2026)
Число пострадавших из-за удара ВСУ по автобусу в ДНР выросло до 14 человек

Число пострадавших из-за удара ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 14 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке в ДНР в результате атаки дрона ВСУ поврежден пассажирский автобус.
  • Число пострадавших в результате атаки увеличилось до 14 человек.
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР возросло до 14 человек, сообщил глава города Иван Приходько.
В понедельник он сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус.
"Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 14", - сообщил Приходько в Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Донецкая Народная РеспубликаПроисшествияГорловкаИван Приходько
 
 
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