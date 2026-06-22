Число пострадавших из-за удара ВСУ по автобусу в ДНР выросло до 14 человек

ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР возросло до 14 человек, сообщил глава города Иван Приходько.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.