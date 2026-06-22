В ДНР от атак ВСУ за неделю погибли девять человек, заявила омбудсмен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшую неделю в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике девять человек погибло, 51 получил ранения, среди пострадавших двое детей.
- С начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году ранения получили 16 753 человека, среди которых 1070 детей.
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Девять человек погибло, 51 получил ранения в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, среди пострадавших двое детей, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
Она уточнила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 753 человек, среди которых 1070 детей.
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22 июня 2022, 17:18