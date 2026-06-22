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В ДНР от атак ВСУ за неделю погибли девять человек, заявила омбудсмен - РИА Новости, 22.06.2026
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14:39 22.06.2026
В ДНР от атак ВСУ за неделю погибли девять человек, заявила омбудсмен

Омбудсмен Морозова: при атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли девять человек

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшую неделю в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике девять человек погибло, 51 получил ранения, среди пострадавших двое детей.
  • С начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году ранения получили 16 753 человека, среди которых 1070 детей.
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Девять человек погибло, 51 получил ранения в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, среди пострадавших двое детей, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
"С 15 июня по 21 июня в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получил 51 человек, в том числе двое детей, и девять человек скончались", - сказала Морозова.
Она уточнила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 753 человек, среди которых 1070 детей.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
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