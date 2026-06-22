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Материалы суда: Аташян, обманувшая блогеров, наживалась на продаже iPhone - РИА Новости, 22.06.2026
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06:58 22.06.2026 (обновлено: 08:31 22.06.2026)
Материалы суда: Аташян, обманувшая блогеров, наживалась на продаже iPhone

Материалы суда: обманувшая блогеров Аташян похищала деньги на продаже iPhone

© Ирина Волк/MAXЗадержание Хатуны Аташян
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержание Хатуны Аташян. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд в Подмосковье взыскал с "турагента" Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве, около 300 тысяч рублей в пользу покупателя, который заплатил ей за три телефона марки iPhone, но не получил их, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
В них сообщается, что девушка заключила договор купли-продажи с покупателем, по которому должна была передать ему три телефона марки iPhone общей стоимостью 295 тысяч рублей, но не сделала этого в установленный срок, а деньги за технику так и не вернула полностью.
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В результате в октябре прошлого года покупатель обратился с иском в суд, который в январе этого года удовлетворил его частично и взыскал с Аташян задолженность в связи с неисполнением обязательства в 165 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами на 124,3 тысячи, а также расходы по оплате госпошлины - 9,4 тысячи рублей.
При этом суд отказал во взыскании с девушки компенсации морального вреда.
Как стало известно ранее из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, с Аташян принудительно взыскивают 1,3 миллиона рублей.
Суд в Москве 5 июня арестовал Аташян по обвинению в мошенничестве с туристическими поездками для блогеров: она публиковала в соцсетях предложения об организации поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ, но, получив деньги, под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.
Как сообщала РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов, девушка признала вину. Он также подтвердил возбуждение трех новых уголовных дел в отношении его подзащитной.
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