Материалы суда: Аташян, обманувшая блогеров, наживалась на продаже iPhone

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд в Подмосковье взыскал с "турагента" Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве, около 300 тысяч рублей в пользу покупателя, который заплатил ей за три телефона марки iPhone, но не получил их, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.

В них сообщается, что девушка заключила договор купли-продажи с покупателем, по которому должна была передать ему три телефона марки iPhone общей стоимостью 295 тысяч рублей, но не сделала этого в установленный срок, а деньги за технику так и не вернула полностью.

В результате в октябре прошлого года покупатель обратился с иском в суд, который в январе этого года удовлетворил его частично и взыскал с Аташян задолженность в связи с неисполнением обязательства в 165 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами на 124,3 тысячи, а также расходы по оплате госпошлины - 9,4 тысячи рублей.

При этом суд отказал во взыскании с девушки компенсации морального вреда.

Как стало известно ранее из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, с Аташян принудительно взыскивают 1,3 миллиона рублей.

Суд в Москве 5 июня арестовал Аташян по обвинению в мошенничестве с туристическими поездками для блогеров: она публиковала в соцсетях предложения об организации поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ, но, получив деньги, под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.