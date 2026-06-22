Режим ЧС регионального уровня ввели в Самаре после пожара в пятиэтажке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самаре в пятиэтажном доме по улице 22-го Партсъезда, № 14 июня произошло возгорание с переходом на верхние этажи и обрушением перекрытий, предварительно, из-за взрыва бытового газа.
- В результате пожара два человека погибли, 12 пострадали, повреждены 32 квартиры, принято решение о полном расселении дома, а также возбуждено уголовное дело.
- Глава Самары Иван Носков сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня и о выплатах компенсаций пострадавшим.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен после пожара и обрушения перекрытий в пятиэтажном доме в Самаре, сообщил глава города Иван Носков.
ГУМЧС РФ региону 14 июня сообщило о возгорании на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре с переходом на верхние этажи, позже там обрушились межэтажные перекрытия. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв бытового газа. Два человека погибли, 12 пострадали, возбуждено уголовное дело. Повреждены 32 квартиры, в которых проживают 48 человек. Принято решение о полном расселении дома.
В понедельник глава Самары провел собрание с жителями дома.
"Довели до сведения жителей, что решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ЧС на доме переведена на региональный уровень", - написал Носков в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что компенсация в связи с утратой вещей первой необходимости составит до 100 тысяч рублей, выплата в связи с легким вредом здоровью – 100 тысяч рублей, средним или тяжким вредом здоровью – до 500 тысяч рублей. Сейчас власти разрабатывают механизм предоставления жилья.
Носков подчеркнул, что новых данных о причинах пожара нет.
"По существующим нормативам, построить на этом месте жилой дом или соцобъект практически нереально. Остается только вариант общественного пространства. Какого именно — будут решать жители соседних домов", - добавил мэр.