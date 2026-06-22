По Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, добавили в инфоцентре.