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Появились подробности о ЧП с младенцем в Котельниках - РИА Новости, 22.06.2026
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22:56 22.06.2026
Появились подробности о ЧП с младенцем в Котельниках

Оставившая младенца на жаре в Подмосковье женщина рассказала, что уснула

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина, оставившая младенца на жаре в подмосковных Котельниках, рассказала об обстоятельствах случившегося.
  • Она заявила, что уснула на карьере, пока ребенок плакал.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Женщина, оставившая младенца на жаре в подмосковных Котельниках, рассказала, что уснула, когда ребенок плакал, видео с ее показаниями опубликовало ГСУ СК по области.
Как сообщается в официальном канале ведомства на платформе "Макс", следователи уже допросили 39-летнюю женщину, она рассказала об обстоятельствах случившегося.
На видео женщина пояснила, что пошла гулять с мужем, они встретили друзей, ребенок все это время находился с ними в коляске. Следователь поинтересовался, как так вышло, что ребенок плакал все время. На что женщина заявила, что уснула на карьере.
"Значит, это мы уснули на карьере", — сказала она.
Ранее в надзорном ведомстве и ГСУ СК сообщалось, что пьяные родители в подмосковных Котельниках оставили двухмесячного ребенка одного в коляске в жаркую погоду — он получил тепловой удар и был госпитализирован, возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. В подмосковном главке МВД РФ добавили, что семья поставлена на профилактический учет.
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