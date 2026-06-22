Появились подробности о ЧП с младенцем в Котельниках

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина, оставившая младенца на жаре в подмосковных Котельниках, рассказала об обстоятельствах случившегося.

Она заявила, что уснула на карьере, пока ребенок плакал.

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Женщина, оставившая младенца на жаре в подмосковных Котельниках, рассказала, что уснула, когда ребенок плакал, видео с ее показаниями опубликовало ГСУ СК по области.

Как сообщается в официальном канале ведомства на платформе "Макс", следователи уже допросили 39-летнюю женщину, она рассказала об обстоятельствах случившегося.

На видео женщина пояснила, что пошла гулять с мужем, они встретили друзей, ребенок все это время находился с ними в коляске. Следователь поинтересовался, как так вышло, что ребенок плакал все время. На что женщина заявила, что уснула на карьере.

"Значит, это мы уснули на карьере", — сказала она.