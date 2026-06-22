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В Кушве из-за смерча повреждено более 60 кровель зданий - РИА Новости, 22.06.2026
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22:26 22.06.2026 (обновлено: 23:06 22.06.2026)
В Кушве из-за смерча повреждено более 60 кровель зданий

В Кушве из-за смерча повреждено более 60 кровель зданий и семь автомобилей

© Фото : соцсетиПоследствия прохождения смерча в Свердловской области
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кушве в Свердловской области из-за смерча повреждено более 60 кровель зданий.
  • Повреждено семь автомобилей, также шесть человек обратились за медицинской помощью.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Более 60 кровель зданий и семь автомобилей повреждено в Кушве в Свердловской области из-за разыгравшегося там смерча, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Повреждено более 60 кровель зданий, семь автомобилей", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в главке уточняли, что из-за стихии в Кушве за медицинской помощью обратились шесть человек.
В понедельник местные СМИ рассказали о "появлении торнадо" в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По уточнениям пресс-службы ГУ МЧС региона и властей, экстренные службы сейчас ликвидируют последствия стихии.
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ПроисшествияКушваСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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