В Кушве из-за смерча повреждено более 60 кровель зданий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кушве в Свердловской области из-за смерча повреждено более 60 кровель зданий.
- Повреждено семь автомобилей, также шесть человек обратились за медицинской помощью.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Более 60 кровель зданий и семь автомобилей повреждено в Кушве в Свердловской области из-за разыгравшегося там смерча, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Повреждено более 60 кровель зданий, семь автомобилей", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в главке уточняли, что из-за стихии в Кушве за медицинской помощью обратились шесть человек.
В понедельник местные СМИ рассказали о "появлении торнадо" в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По уточнениям пресс-службы ГУ МЧС региона и властей, экстренные службы сейчас ликвидируют последствия стихии.
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