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В Тамбовской области проверят сообщения об изоляции детей после вакцинации - РИА Новости, 22.06.2026
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22:05 22.06.2026 (обновлено: 22:06 22.06.2026)
В Тамбовской области проверят сообщения об изоляции детей после вакцинации

В Тамбовской области проверят сообщения об изоляции детей после прививки

© Fotolia / Konstantin YuganovВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Fotolia / Konstantin Yuganov
Вакцинация. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Тамбовской области начала проверку после сообщений в Telegram-канале об изоляции двух детей из многодетной семьи после прививки.
  • Многодетная мать Ольга привезла десятерых своих детей в ФАП Никифоровского района Тамбовской области, где двоих детей забрали до сентября под предлогом опасности для непривитых.
  • Прокуратурой Никифоровского района организована проверка соблюдения законодательства о здравоохранении при вакцинации несовершеннолетних.
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области начала проверку после сообщений в Telegram-канале об изоляции на всё лето двух детей из многодетной семьи после прививки, сообщили в ведомстве.
В Telegram-канале Mash сообщили, что многодетная мать Ольга привезла десятерых своих детей в ФАП Никифоровского района Тамбовской области. Восьмерым из них сделали укол, а двоим распылили лекарство в рот. Женщина решила отвезти детей к педиатру, потому что вспомнила, что в детском саду запрещали контакты между детьми с живой и неживой вакциной. В итоге двух детей забрали до сентября под предлогом, что они опасны для людей без прививки. Сейчас двое детей находятся в отделении без душа. Они моются в помещении, где хранятся тряпки, швабры и бытовая химия.
"По поручению прокурора Тамбовской области Андрея Кулагина прокуратурой Никифоровского района организована проверка соблюдения законодательства о здравоохранении при вакцинации несовершеннолетних", — сообщили в канале прокуратуры Тамбовской области на платформе "Макс".
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