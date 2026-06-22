В Тамбовской области проверят сообщения об изоляции детей после вакцинации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Тамбовской области начала проверку после сообщений в Telegram-канале об изоляции двух детей из многодетной семьи после прививки.
- Многодетная мать Ольга привезла десятерых своих детей в ФАП Никифоровского района Тамбовской области, где двоих детей забрали до сентября под предлогом опасности для непривитых.
- Прокуратурой Никифоровского района организована проверка соблюдения законодательства о здравоохранении при вакцинации несовершеннолетних.
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области начала проверку после сообщений в Telegram-канале об изоляции на всё лето двух детей из многодетной семьи после прививки, сообщили в ведомстве.
В Telegram-канале Mash сообщили, что многодетная мать Ольга привезла десятерых своих детей в ФАП Никифоровского района Тамбовской области. Восьмерым из них сделали укол, а двоим распылили лекарство в рот. Женщина решила отвезти детей к педиатру, потому что вспомнила, что в детском саду запрещали контакты между детьми с живой и неживой вакциной. В итоге двух детей забрали до сентября под предлогом, что они опасны для людей без прививки. Сейчас двое детей находятся в отделении без душа. Они моются в помещении, где хранятся тряпки, швабры и бытовая химия.
"По поручению прокурора Тамбовской области Андрея Кулагина прокуратурой Никифоровского района организована проверка соблюдения законодательства о здравоохранении при вакцинации несовершеннолетних", — сообщили в канале прокуратуры Тамбовской области на платформе "Макс".