В "Метео" назвали причину торнадо в Кушве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большой кластер кучево-дождевых облаков стал причиной формирования торнадо в Кушве Свердловской области.
- Торнадо повредил крыши домов, ломал деревья и опоры линий электропередачи.
- Синоптик отметил, что торнадо — это локальное событие, которое сложно спрогнозировать и оценить.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Большой кластер кучево-дождевых облаков стал причиной формирования торнадо в Кушве Свердловской области, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее в СМИ появились видео, на которых торнадо обрушился на Кушву, повредив крыши домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин сообщал, что режим повышенной готовности введен в Кушве в понедельник вечером в связи с последствиями прошедшего там урагана.
"Да, там просто очень непростая обстановка. Рядом это воронка, которая захватывает Оренбургскую область, левобережье Волги, Татарстан, Башкирию, юг Кушвы, это юг Урала. Там действительно очень такие яркие "засветки" на фактических, диагностических картах. Это означает, что там формируются большие кластеры кучево-дождевых облаков. Естественно, один из кластеров, видимо, и породил этот торнадо, этот смерч", - рассказал Шувалов.
Также синоптик отметил, что торнадо - это локальное событие, которое не ловится практически ничем, кроме очевидцев. Поэтому спрогнозировать, куда оно пойдет, практически невозможно.
"Нельзя оценить скорость воронки. Ни то, какой скорость была у поверхности земли, какова была воронка и с какой высоты она опускалась. На основании только одного факта делать какие-то выводы невозможно", - подчеркнул Шувалов.