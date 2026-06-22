Рейтинг@Mail.ru
В "Метео" назвали причину торнадо в Кушве - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 22.06.2026 (обновлено: 22:24 22.06.2026)
В "Метео" назвали причину торнадо в Кушве

Шувалов: торнадо в Кушве вызвал большой кластер кучево-дождевых облаков

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большой кластер кучево-дождевых облаков стал причиной формирования торнадо в Кушве Свердловской области.
  • Торнадо повредил крыши домов, ломал деревья и опоры линий электропередачи.
  • Синоптик отметил, что торнадо — это локальное событие, которое сложно спрогнозировать и оценить.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Большой кластер кучево-дождевых облаков стал причиной формирования торнадо в Кушве Свердловской области, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее в СМИ появились видео, на которых торнадо обрушился на Кушву, повредив крыши домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин сообщал, что режим повышенной готовности введен в Кушве в понедельник вечером в связи с последствиями прошедшего там урагана.
"Да, там просто очень непростая обстановка. Рядом это воронка, которая захватывает Оренбургскую область, левобережье Волги, Татарстан, Башкирию, юг Кушвы, это юг Урала. Там действительно очень такие яркие "засветки" на фактических, диагностических картах. Это означает, что там формируются большие кластеры кучево-дождевых облаков. Естественно, один из кластеров, видимо, и породил этот торнадо, этот смерч", - рассказал Шувалов.
Также синоптик отметил, что торнадо - это локальное событие, которое не ловится практически ничем, кроме очевидцев. Поэтому спрогнозировать, куда оно пойдет, практически невозможно.
"Нельзя оценить скорость воронки. Ни то, какой скорость была у поверхности земли, какова была воронка и с какой высоты она опускалась. На основании только одного факта делать какие-то выводы невозможно", - подчеркнул Шувалов.
Последствия в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Метеоролог рассказал, как часто образуются торнадо на Урале
Вчера, 21:39
 
КушваОренбургская областьУралПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала