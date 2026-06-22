В "Метео" назвали причину торнадо в Кушве

Также синоптик отметил, что торнадо - это локальное событие, которое не ловится практически ничем, кроме очевидцев. Поэтому спрогнозировать, куда оно пойдет, практически невозможно.

"Нельзя оценить скорость воронки. Ни то, какой скорость была у поверхности земли, какова была воронка и с какой высоты она опускалась. На основании только одного факта делать какие-то выводы невозможно", - подчеркнул Шувалов.