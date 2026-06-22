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В Приангарье на реке Витим поднялся уровень воды - РИА Новости, 22.06.2026
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21:34 22.06.2026 (обновлено: 21:35 22.06.2026)
В Приангарье на реке Витим поднялся уровень воды

Уровень воды в реке Витим в Приангарье поднялся на 301 сантиметр

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкУтки возле водоема
Утки возле водоема - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Утки возле водоема. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Витим на севере Приангарья в районе Бодайбо отмечается повышение уровня воды на 301 сантиметр.
  • В период с 23 по 24 июня в бассейне реки Витим ожидается повышение уровня воды на 200–300 сантиметров.
ИРКУТСК, 23 июн - РИА Новости. Повышение уровня воды на 300 сантиметров отмечается на реке Витим на севере Приангарья в районе Бодайбо, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"На реке Витим в городе Бодайбо отмечается повышение уровня воды на 301 сантиметр. В период с 23 по 24 июня в бассейне реки Витим ожидается повышение уровней воды на 200 - 300 сантиметров", - говорится в сообщении.
При критическом уровне 1170 сантиметров прогнозируется подъем воды до отметки 990-1010 сантиметров.
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