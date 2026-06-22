В Приангарье на реке Витим поднялся уровень воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На реке Витим на севере Приангарья в районе Бодайбо отмечается повышение уровня воды на 301 сантиметр.
- В период с 23 по 24 июня в бассейне реки Витим ожидается повышение уровня воды на 200–300 сантиметров.
ИРКУТСК, 23 июн - РИА Новости. Повышение уровня воды на 300 сантиметров отмечается на реке Витим на севере Приангарья в районе Бодайбо, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"На реке Витим в городе Бодайбо отмечается повышение уровня воды на 301 сантиметр. В период с 23 по 24 июня в бассейне реки Витим ожидается повышение уровней воды на 200 - 300 сантиметров", - говорится в сообщении.
При критическом уровне 1170 сантиметров прогнозируется подъем воды до отметки 990-1010 сантиметров.