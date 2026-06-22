Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области двое мужчин погибли при установке кондиционера - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 22.06.2026
В Оренбургской области двое мужчин погибли при установке кондиционера

В Оренбургской области двое рабочих погибли при установке кондиционера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мужчин погибли при установке кондиционера в частном доме в Оренбургской области.
  • Следователи назначили судебные экспертизы и проводят проверку.
УФА, 22 июн - РИА Новости. Двое мужчин погибли при установке кондиционера в частном доме в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"При выполнении работ по монтажу климатического оборудования в частном доме на улице Солнечной села Благословенка двое мужчин получили травмы, от которых они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователи назначили судебные экспертизы, проводится проверка, добавили в ведомстве.
Местные издания сообщают, что мужчины смертельно травмировались от электрического тока.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В Татарстане двое мужчин погибли от удара током
12 мая, 17:59
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала