В Оренбургской области двое мужчин погибли при установке кондиционера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое мужчин погибли при установке кондиционера в частном доме в Оренбургской области.
- Следователи назначили судебные экспертизы и проводят проверку.
УФА, 22 июн - РИА Новости. Двое мужчин погибли при установке кондиционера в частном доме в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"При выполнении работ по монтажу климатического оборудования в частном доме на улице Солнечной села Благословенка двое мужчин получили травмы, от которых они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователи назначили судебные экспертизы, проводится проверка, добавили в ведомстве.
Местные издания сообщают, что мужчины смертельно травмировались от электрического тока.
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