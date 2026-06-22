В Оренбургской области двое мужчин погибли при установке кондиционера

УФА, 22 июн - РИА Новости. Двое мужчин погибли при установке кондиционера в частном доме в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону.

"При выполнении работ по монтажу климатического оборудования в частном доме на улице Солнечной села Благословенка двое мужчин получили травмы, от которых они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.