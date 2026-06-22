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В ТЦ в Краснодаре появился стихийный мемориал - РИА Новости, 22.06.2026
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20:55 22.06.2026
В ТЦ в Краснодаре появился стихийный мемориал

В Краснодаре появился стихийный мемориал жертвам нападения в ТЦ

© РИА НовостиСтихийный мемориал в ТЦ Краснодара, где было совершено нападение
Стихийный мемориал в ТЦ Краснодара, где было совершено нападение - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Стихийный мемориал в ТЦ Краснодара, где было совершено нападение
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре Краснодара произошло нападение, в результате которого одна женщина погибла, не менее пяти человек пострадали.
  • На центральном входе в West Mall появился стихийный мемориал в память о погибшей.
  • Первомайский районный суд Краснодара арестовал Григория Артюшина, напавшего на людей в торговом центре, на два месяца.
КРАСНОДАР, 22 июн – РИА Новости. Стихийный мемориал появился в торговом центре Краснодара, где 20 июня было совершено нападение на людей, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник был задержан, с ним работали полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек. Было возбуждено уголовное дело.
На центральном входе в West Mall стоит зажженная лампадка и портрет. На нем изображена женщина, погибшая в ходе нападения на торговый центр. Люди приносят к мемориалу цветы.
В понедельник Первомайский районный суд Краснодара арестовал Григория Артюшина, напавшего на людей в торговом центре города, на два месяца.
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