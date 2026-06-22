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Под Калининградом водитель сбил пешехода на тротуаре - РИА Новости, 22.06.2026
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19:58 22.06.2026
Под Калининградом водитель сбил пешехода на тротуаре

Под Калининградом водитель сбил женщину на тротуаре, она госпитализирована

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель съехал с дороги на тротуар и наехал на пешехода на автодороге "Калининград — Полесск".
  • Женщина получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение.
КАЛИНИНГРАД, 22 июн – РИА Новости. Водитель под Калининградом сбил пешехода на тротуаре, женщину отправили в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ГАИ, на автодороге "Калининград - Полесск" водитель автомобиля съехал с дороги на тротуар и наехал на пешехода.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении областной ГАИ на платформе "Макс".
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
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