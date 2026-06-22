Под Калининградом водитель сбил пешехода на тротуаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель съехал с дороги на тротуар и наехал на пешехода на автодороге "Калининград — Полесск".
- Женщина получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение.
КАЛИНИНГРАД, 22 июн – РИА Новости. Водитель под Калининградом сбил пешехода на тротуаре, женщину отправили в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ГАИ, на автодороге "Калининград - Полесск" водитель автомобиля съехал с дороги на тротуар и наехал на пешехода.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении областной ГАИ на платформе "Макс".
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.