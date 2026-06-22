Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах при взрыве снаряда погиб ребенок - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 22.06.2026
На Филиппинах при взрыве снаряда погиб ребенок

На Филиппинах при взрыве минометного снаряда погиб ребенок

© AP Photo / Gerard CarreonАвтомобиль скорой помощи на Филиппинах
Автомобиль скорой помощи на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Gerard Carreon
Автомобиль скорой помощи на Филиппинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Котабато на острове Минданао на Филиппинах в результате взрыва минометного снаряда погиб ребенок, еще двое получили ранения.
  • По предварительной версии полиции, дети играли с неразорвавшимся снарядом, ударяя по нему камнями, что и привело к взрыву.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое детей получили ранения в результате взрыва 40-миллиметрового минометного снаряда в провинции Котабато на острове Минданао на Филиппинах, пишет филиппинская газета Inquirer.
"В понедельник около полудня в Котабато в результате взрыва 40-миллиметрового минометного снаряда погиб 10-летний мальчик, двое его товарищей получили ранения",- пишет Inquirer со ссылкой на местные власти.
По словам начальника полиции провинции Котабато, на которого ссылается местная газета, по всей вероятности, дети играли с неразорвавшимся минометным снарядом, ударяя по нему камнями, что и привело к взрыву.
Пострадавших детей доставили в больницу. Сотрудники полиции призвали местных жителей сообщать властям о любых найденных подозрительных предметах во избежание возможной гибели людей или травм.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В ДНР ребенок получил ранения при детонации снаряда ВСУ
24 июля 2025, 22:55
 
В миреФилиппины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала