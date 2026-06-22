На Филиппинах при взрыве снаряда погиб ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ В провинции Котабато на острове Минданао на Филиппинах в результате взрыва минометного снаряда погиб ребенок, еще двое получили ранения.

По предварительной версии полиции, дети играли с неразорвавшимся снарядом, ударяя по нему камнями, что и привело к взрыву.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое детей получили ранения в результате взрыва 40-миллиметрового минометного снаряда в провинции Котабато на острове Минданао на Филиппинах, пишет Один ребенок погиб, еще двое детей получили ранения в результате взрыва 40-миллиметрового минометного снаряда в провинции Котабато на острове Минданао на Филиппинах, пишет филиппинская газета Inquirer.

"В понедельник около полудня в Котабато в результате взрыва 40-миллиметрового минометного снаряда погиб 10-летний мальчик, двое его товарищей получили ранения",- пишет Inquirer со ссылкой на местные власти.

По словам начальника полиции провинции Котабато, на которого ссылается местная газета, по всей вероятности, дети играли с неразорвавшимся минометным снарядом, ударяя по нему камнями, что и привело к взрыву.