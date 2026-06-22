Матери с Кузбасса, чей сын умер после теплового удара, предъявили обвинение

КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Матери из Кузбасса, чей ребенок умер после того, как она его надолго заперла в машине, предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.

В пятницу пресс-служба регионального главка МВД региона сообщила, что жительница Новокузнецка приехала с 7-летним ребенком в Таштагол на машине и ушла по делам, оставив его почти на три часа запертым в салоне. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию. Минздрав сообщил РИА Новости, что спасти его не удалось.