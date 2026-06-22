Матери с Кузбасса, чей сын умер после теплового удара, предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Новокузнецка оставила 7-летнего ребенка запертым в машине почти на три часа, в результате чего мальчик получил тепловой удар и попал в реанимацию в состоянии комы и позже умер.
- Матери предъявлено обвинение по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Матери из Кузбасса, чей ребенок умер после того, как она его надолго заперла в машине, предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В пятницу пресс-служба регионального главка МВД региона сообщила, что жительница Новокузнецка приехала с 7-летним ребенком в Таштагол на машине и ушла по делам, оставив его почти на три часа запертым в салоне. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию. Минздрав сообщил РИА Новости, что спасти его не удалось.
"Жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сказали в ведомстве.