Прокуратура взяла на контроль ситуацию с севшем в Дагестане авиарейсом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рейс Гюмри — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы.
- Причиной посадки стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации.
- Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.
МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса Гюмри – Москва, вынуждено севшего в аэропорту Махачкалы, говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным портала Flightradar24, в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания "Победа" сообщила о благополучной посадке самолета. В СК сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал.
"Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Махачкала. Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Гюмри – Москва, было вынуждено совершить незапланированную посадку в международном аэропорту Махачкала по техническим причинам", – говорится в сообщении.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в ведомстве.