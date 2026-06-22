Прокуратура взяла на контроль ситуацию с севшем в Дагестане авиарейсом

"Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Махачкала. Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Гюмри – Москва, было вынуждено совершить незапланированную посадку в международном аэропорту Махачкала по техническим причинам", – говорится в сообщении.