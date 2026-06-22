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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с севшем в Дагестане авиарейсом - РИА Новости, 22.06.2026
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16:39 22.06.2026 (обновлено: 16:50 22.06.2026)
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с севшем в Дагестане авиарейсом

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с севшем в Махачкале авиарейсом

© Фото : Южная транспортная прокуратура/TelegramПассажиры самолета, вынужденного сесть в Махачкале по техническим причинам
Пассажиры самолета, вынужденного сесть в Махачкале по техническим причинам - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Южная транспортная прокуратура/Telegram
Пассажиры самолета, вынужденного сесть в Махачкале по техническим причинам
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейс Гюмри — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы.
  • Причиной посадки стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации.
  • Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.
МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса Гюмри – Москва, вынуждено севшего в аэропорту Махачкалы, говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным портала Flightradar24, в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания "Победа" сообщила о благополучной посадке самолета. В СК сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал.
"Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Махачкала. Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Гюмри – Москва, было вынуждено совершить незапланированную посадку в международном аэропорту Махачкала по техническим причинам", – говорится в сообщении.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияГюмриМоскваМахачкалаFlightradar24Следственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратура
 
 
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