Появились подробности о госпитализации актрисы Екатерины Волковой

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова была госпитализирована с признаками острого синусита, после лечения отмечен регресс симптомов, сообщил РИА Новости врач клинического госпиталя "Лапино" Андрей Рыжов.

"Пациентка госпитализирована с клинико-рентгенологическими признаками острого синусита, выраженным болевым синдромом. На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности", - сказал он, говоря о причине госпитализации артистки.