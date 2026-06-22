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Появились подробности о госпитализации актрисы Екатерины Волковой - РИА Новости, 22.06.2026
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16:23 22.06.2026
Появились подробности о госпитализации актрисы Екатерины Волковой

Актрису Екатерину Волкову госпитализировали с признаками острого синусита

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Екатерина Волкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актриса Екатерина Волкова была госпитализирована с признаками острого синусита.
  • После противовоспалительного лечения симптомы заболевания значительно уменьшились, Волкова восстановила трудоспособность.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова была госпитализирована с признаками острого синусита, после лечения отмечен регресс симптомов, сообщил РИА Новости врач клинического госпиталя "Лапино" Андрей Рыжов.
Двадцать первого июня Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали, но не уточнила причины.
"Пациентка госпитализирована с клинико-рентгенологическими признаками острого синусита, выраженным болевым синдромом. На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности", - сказал он, говоря о причине госпитализации артистки.
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