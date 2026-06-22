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В ДРК за две недели 14 человек погибли от неизвестной болезни - РИА Новости, 22.06.2026
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15:30 22.06.2026
В ДРК за две недели 14 человек погибли от неизвестной болезни

Okapi: в ДРК 14 человек погибли из-за неизвестной болезни

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болезнь неизвестного происхождения унесла жизни 14 человек на западе Демократической Республики Конго за две недели.
  • Болезнь распространяется в нескольких деревнях на территории Булунгу в провинции Квилу, что вызвало панику среди населения и массовый отъезд семей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Болезнь неизвестного происхождения за две недели унесла жизни 14 человек на западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает радио Okapi ссылкой на депутата от региона Жака Илунгу.
Депутат со ссылкой на местных медиков сообщил, что болезнь распространяется в нескольких деревнях на территории Булунгу в провинции Квилу.
По словам депутата, ситуация вызвала широкую панику среди населения и массовый отъезд семей на соседнюю территорию Идиофа и прилегающие районы.
Илунга призвал правительственные органы принять необходимые меры для отправки на места санитарных групп с целью сбора образцов для биомедицинского анализа.
Бывший министр здравоохранения провинции Бена Мутуй подтвердила вспышку неизвестной болезни, сообщив о примерно 20 летальных случаях.
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