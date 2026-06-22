Член МОК возглавил Итальянскую федерацию футбола

Малаго сменил Габриэле Гравину, который подал в отставку 2 апреля после того, как сборная Италии не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

Малаго 67 лет. Он возглавлял Олимпийский комитет Италии (CONI) с 2013 по 2025 год, возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. С 2019 года он является членом МОК.