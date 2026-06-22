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Член МОК возглавил Итальянскую федерацию футбола - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
16:51 22.06.2026 (обновлено: 17:06 22.06.2026)
Член МОК возглавил Итальянскую федерацию футбола

Член МОК Джованни Малаго стал президентом Итальянской федерации футбола

© twitterFIGC
FIGC - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© twitter
FIGC. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джованни Малаго избрали на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), отдав ему 68,58% голосов.
  • Малаго сменил Габриэле Гравину, который подал в отставку после того, как сборная Италии не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Джованни Малаго избран на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщается на сайте организации.
Выборы нового президента FIGC прошли в Риме в понедельник. Малаго получил 68,58% голосов против 29,17% у его конкурента Джанкарло Абете, который уже возглавлял FIGC в 2007 по 2014 год. Еще 2,25% бюллетеней были пустыми.
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Малаго сменил Габриэле Гравину, который подал в отставку 2 апреля после того, как сборная Италии не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
Малаго 67 лет. Он возглавлял Олимпийский комитет Италии (CONI) с 2013 по 2025 год, возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. С 2019 года он является членом МОК.
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