В Бугуруслане около 300 участков пострадали от ливневых вод

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бугуруслане порядка 300 участков пострадали от ливневых вод.

В городе продолжается превентивная эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения.

УФА, 22 июн - РИА Новости. Порядка 300 участков пострадали от ливневых вод в оренбургском Бугуруслане, продолжается эвакуация жителей, сообщает правительство региона на платформе "Макс".

Власти Оренбургской области сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Только в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Режим ЧС ввели в городе Бугуруслан . Правительство области сообщает, что в Бугуруслане развернули пункты временного размещения на 150 мест. Двенадцать местных жителей заселились в ПВР, несколько граждан решили остаться у родственников.

"Продолжается эвакуация местных жителей. Эвакуация – превентивная мера. Из-за ливневых дождей ситуация остается напряженной. Имеется риск роста уровня воды в реке Большой Кинель, в результате чего в возможную зону подтопления могут попасть новые домовладения в городе. В данный момент порядка 300 участков пострадали от ливневых вод", - говорится в сообщении

Прокуратура Оренбургской области организовала проверку.

"В прокуратуре области организована работа "горячей линии" в период неблагоприятных погодных условий. Граждане могут обратиться в прокуратуру по телефону", - сообщает надзорное ведомство.