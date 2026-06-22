В Бугуруслане около 300 участков пострадали от ливневых вод

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бугуруслане порядка 300 участков пострадали от ливневых вод.
- В городе продолжается превентивная эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения.
УФА, 22 июн - РИА Новости. Порядка 300 участков пострадали от ливневых вод в оренбургском Бугуруслане, продолжается эвакуация жителей, сообщает правительство региона на платформе "Макс".
Власти Оренбургской области сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Только в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Режим ЧС ввели в городе Бугуруслан. Правительство области сообщает, что в Бугуруслане развернули пункты временного размещения на 150 мест. Двенадцать местных жителей заселились в ПВР, несколько граждан решили остаться у родственников.
"Продолжается эвакуация местных жителей. Эвакуация – превентивная мера. Из-за ливневых дождей ситуация остается напряженной. Имеется риск роста уровня воды в реке Большой Кинель, в результате чего в возможную зону подтопления могут попасть новые домовладения в городе. В данный момент порядка 300 участков пострадали от ливневых вод", - говорится в сообщении.
Прокуратура Оренбургской области организовала проверку.
"В прокуратуре области организована работа "горячей линии" в период неблагоприятных погодных условий. Граждане могут обратиться в прокуратуру по телефону", - сообщает надзорное ведомство.
В зону подтопления для координации надзорных мероприятий выехал заместитель прокурора области Михаил Малахов с сотрудниками аппарата регионального надзорного ведомства, сообщает областная прокуратура.
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