В Бугуруслане ввели режим ЧС из-за подтоплений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Бугуруслан ввели режим ЧС из-за подтоплений после сильных дождей.
- На территории 4 муниципальных образований подтоплено 106 жилых домов, эвакуированы 32 человека, в том числе 5 детей.
УФА, 22 июн - РИА Новости. Режим ЧС ввели в оренбургском городе Бугуруслан, где подтопило территории после обильных осадков, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
"В Бугуруслане введен режим "Чрезвычайная ситуация". Всего на территории 4 муниципальных образований (г. Бугурслан, Асекеевский, Бугурусланский, Матвеевский районы,) по оперативным данным, подтоплено 106 жилых домов, из зоны подтопления эвакуированы 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении.
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Региональное МЧС переведено в режим повышенной готовности, на месте подтоплений обстановку мониторят с помощью беспилотников, добавили в ГУ МЧС по региону.
Власти Оренбургской области сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Только в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков.
Администрация Бугуруслана на странице в соцсети "ВКонтакте" предупреждает жителей домов на улице Береговой о временном ограничении электроснабжения. Мэрия поясняет, что жилые дома и улицы подтопило из-за того, что после сильных ливней из берегов вышла река Турхановка. На случай эвакуации людей из затопленных зон в городе развернули три пункта временного размещения.