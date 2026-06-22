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В Бугуруслане ввели режим ЧС из-за подтоплений - РИА Новости, 22.06.2026
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17:29 22.06.2026 (обновлено: 17:40 22.06.2026)
В Бугуруслане ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Бугуруслане ввели режим ЧС после подтоплений из-за дождей

© ГУ МЧС России по Оренбургской областиПоследствия проливных дождей в Бугуруслане
Последствия проливных дождей в Бугуруслане - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© ГУ МЧС России по Оренбургской области
Последствия проливных дождей в Бугуруслане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Бугуруслан ввели режим ЧС из-за подтоплений после сильных дождей.
  • На территории 4 муниципальных образований подтоплено 106 жилых домов, эвакуированы 32 человека, в том числе 5 детей.
УФА, 22 июн - РИА Новости. Режим ЧС ввели в оренбургском городе Бугуруслан, где подтопило территории после обильных осадков, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
"В Бугуруслане введен режим "Чрезвычайная ситуация". Всего на территории 4 муниципальных образований (г. Бугурслан, Асекеевский, Бугурусланский, Матвеевский районы,) по оперативным данным, подтоплено 106 жилых домов, из зоны подтопления эвакуированы 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении.
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Региональное МЧС переведено в режим повышенной готовности, на месте подтоплений обстановку мониторят с помощью беспилотников, добавили в ГУ МЧС по региону.
Власти Оренбургской области сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Только в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков.
Администрация Бугуруслана на странице в соцсети "ВКонтакте" предупреждает жителей домов на улице Береговой о временном ограничении электроснабжения. Мэрия поясняет, что жилые дома и улицы подтопило из-за того, что после сильных ливней из берегов вышла река Турхановка. На случай эвакуации людей из затопленных зон в городе развернули три пункта временного размещения.
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ПроисшествияОренбургская областьБугурусланМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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