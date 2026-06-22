В Брянске появился монумент "Родина-мать зовет!" из зажженных свечей

БРЯНСК, 22 июн – РИА Новости. Активисты выложили накануне Дня памяти и скорби у основания Кургана Бессмертия в Брянске изображение монумента "Родина-мать зовет!" из зажженных свечей, всего в инсталляции использовано 4,5 тысячи свечей, сообщили РИА в региональном отделении "Единой России".

Курган Бессмертия расположен в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска и акция, несмотря на поздний час, собрала большое число участников. Многие пришедшие делали фотографии выложенного из свечей изображения и делились ими в своих социальных сетях.