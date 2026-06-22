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В Брянске появился монумент "Родина-мать зовет!" из зажженных свечей - РИА Новости, 22.06.2026
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00:16 22.06.2026
В Брянске появился монумент "Родина-мать зовет!" из зажженных свечей

В Брянске активисты выложили монумент "Родина-мать зовет!" из зажженных свечей

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянске у основания Кургана Бессмертия прошла международная акция «Огненные картины войны».
  • Активисты выложили из зажженных свечей изображение монумента «Родина-мать зовет!», использовав 4,5 тысячи свечей.
  • Акция собрала большое число участников, несмотря на поздний час.
БРЯНСК, 22 июн – РИА Новости. Активисты выложили накануне Дня памяти и скорби у основания Кургана Бессмертия в Брянске изображение монумента "Родина-мать зовет!" из зажженных свечей, всего в инсталляции использовано 4,5 тысячи свечей, сообщили РИА в региональном отделении "Единой России".
В воскресенье вечером в Брянске, у основания монумента Курган Бессмертия, сооруженном в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла международная акция "Огненные картины войны". В ходе нее активисты и сторонники "Единой России" выложили из зажженных свечей изображение знаменитого монумента "Родина-мать зовет!".
"Всего использовано 4,5 тысячи свечей - и для создания изображения у подножия Кургана, и расставленных на самом памятнике", - рассказали агентству активисты.
Курган Бессмертия расположен в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска и акция, несмотря на поздний час, собрала большое число участников. Многие пришедшие делали фотографии выложенного из свечей изображения и делились ими в своих социальных сетях.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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