Экс-глава минздрава Британии поддержал Бернхэма на пост лидера лейбористов

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг, который ранее претендовал на пост лидера лейбористов и премьер-министра, поддержал кандидатуру экс-мэра Манчестера Энди Бернхэма на пост лидера партии после отставки Кира Стармера.

Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу ключевой соперник Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.