Экс-глава минздрава Британии поддержал Бернхэма на пост лидера лейбористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уэс Стритинг поддержал кандидатуру Энди Бернхэма на пост лидера Лейбористской партии после отставки Кира Стармера.
- Стармер объявил о своей отставке и сообщил, что выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
- Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг, который ранее претендовал на пост лидера лейбористов и премьер-министра, поддержал кандидатуру экс-мэра Манчестера Энди Бернхэма на пост лидера партии после отставки Кира Стармера.
Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии. После этого Бернхэм заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов.
"Мы могли бы потратить все лето на раздувание незначительных разногласий, либо мы можем засучить рукава и добиться перемен, в которых нуждаются наша партия и наша страна. Это мой выбор, и я надеюсь, что все остальные тоже поддержат Энди", - заявил Стритинг в соцсети X.
Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу ключевой соперник Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.