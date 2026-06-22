Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава минздрава Британии поддержал Бернхэма на пост лидера лейбористов - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 22.06.2026 (обновлено: 13:41 22.06.2026)
Экс-глава минздрава Британии поддержал Бернхэма на пост лидера лейбористов

Стритинг поддержал Бернхэма на пост лидера партии лейбористской партии

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернхэм
Энди Бернхэм - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернхэм . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уэс Стритинг поддержал кандидатуру Энди Бернхэма на пост лидера Лейбористской партии после отставки Кира Стармера.
  • Стармер объявил о своей отставке и сообщил, что выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
  • Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг, который ранее претендовал на пост лидера лейбористов и премьер-министра, поддержал кандидатуру экс-мэра Манчестера Энди Бернхэма на пост лидера партии после отставки Кира Стармера.
Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии. После этого Бернхэм заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов.
"Мы могли бы потратить все лето на раздувание незначительных разногласий, либо мы можем засучить рукава и добиться перемен, в которых нуждаются наша партия и наша страна. Это мой выбор, и я надеюсь, что все остальные тоже поддержат Энди", - заявил Стритинг в соцсети X.
Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу ключевой соперник Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом
Вчера, 12:21
 
В миреВеликобританияМанчестерКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала