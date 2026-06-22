ВСУ атаковали автобус в Горловке, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке при атаке БПЛА на автобус ранения различной степени тяжести получили 13 человек.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тринадцать человек пострадали при ударе украинских боевиков по автобусу в Горловке, сообщил мэр Иван Приходько.
Позднее Приходько сообщил, что число пострадавших выросло до 13.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18