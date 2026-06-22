Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 33

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18