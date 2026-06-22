Силы ПВО сбили 59 БПЛА, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили 59 беспилотников, летевших на Москву.
- В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбили 59 беспилотников, летевших на Москву, об этом сообщил в канале на платформе "Макс" мэр столицы Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают экстренные службы. В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В минувший четверг противник предпринял самую массированную атаку БПЛА на Москву за два года.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18