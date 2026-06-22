МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Руководство стран Запада копирует Третий рейх в стремлении уничтожить Россию, но столкнется с таким же провалом, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.