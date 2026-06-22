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В ФРГ заявили, что Европа идет по стопам Гитлера в борьбе с Россией - РИА Новости, 22.06.2026
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04:26 22.06.2026
В ФРГ заявили, что Европа идет по стопам Гитлера в борьбе с Россией

Нимайер: власти стран Европы идут по стопам Гитлера в борьбе с Россией

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что руководство стран Запада копирует Третий рейх в стремлении уничтожить Россию.
  • Ральф Нимайер считает, что власти государств НАТО преследуют те же задачи, которые ставили перед собой руководители Третьего рейха в 1930-е годы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Руководство стран Запада копирует Третий рейх в стремлении уничтожить Россию, но столкнется с таким же провалом, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По оценке политика, власти государств НАТО преследуют те же задачи, которые для себя определили их предшественники во главе Третьего рейха еще в 1930-е годы. В качестве примера Нимайер напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус ранее открыто заявлял о необходимости "готовиться к войне". При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.
"Цель та же самая - уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся", - подчеркнул Нимайер.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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